На карте DeepState посёлок Весёлое, расположенный к северо-востоку от Гуляйполя, обозначен красным цветом, то есть как уже оккупированный россиянами, передает 24 Канал.

Действительно ли Россия захватила село Веселое?

В то же время в комментарии "Общественному" представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин заявил, что оккупации Веселого нет. По его словам, россияне массированно обстреливают украинские позиции в этом населенном пункте. Но ни зайти в него, ни завести свои группы закрепления и взять село под контроль противник не может.

Между тем в DeepState не отказываются от своей информации. Соучредитель аналитического проекта Руслан Микула сказал журналистам, что Силы обороны отошли между Затишьем и Веселым. Россияне оккупировали Веселое и сейчас ведут бои за Зеленый Гай. Оккупанты пытаются прорваться в населенный пункт и с его восточной части выйти на Гуляйполе. На этом направлении оккупанты уже потеряли много подразделений, но сейчас вперед выдвинулась бригада ГРУ – хорошо подготовленная, и с ней очень трудно воевать.

Что известно о российском наступлении на Запорожье?