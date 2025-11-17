Институт изучения войны оценил ход боевых действий на фронте. По данным аналитиков, россияне имеют успехи на трех направлениях, передает 24 Канал.

Где продвинулись оккупанты?

Российские войска недавно продвинулись в тактическом районе Константиновка – Дружковка, а именно вдоль трассы C050702 Шахово – Коптиево к северу от Владимировки (юго-запад от Дружковки). Об этом свидетельствуют геолоцированные кадры за 16 ноября.

Оккупанты продвинулись в районе Дружковки / Карта ISW

Оккупанты пытаются завершить окружение украинских сил в Покровске и Мирнограде. Недавние попытки врага проникнуть через украинские линии к северу от Покровска указывают на то, что противник сейчас предоставляет приоритет завершению окружения, стремясь физически перерезать украинские наземные линии сообщения к северу от Покровска, которые обеспечивают снабжение сил в Покровске и Мирнограде. Таким образом аналитики ISW опровергли свое предыдущее утверждение о том, что агрессор сосредотачиваются на захвате самого Покровска, а не на завершении окружения.

Россияне продвигаются на Покровском направлении / Карта ISW

Представитель украинской бригады, действующей на Покровском направлении, сообщил 16 ноября, что российские войска снова вернулись к тактике инфильтрации в Покровск небольшими пехотными группами по двое – трое военных вместо механизированных штурмов. Тактика российских инфильтраций базируется на предположении, что даже один выживший из группы из трех может закрепиться на позиции, что подчеркивает высокую цену таких действий.

Механизированные штурмы не позволяют быстро вводить в город большие группы российских военных, а дорогостоящая тактика накопления сил через инфильтрации ограничивает возможность России усиливать войска внутри Покровска, что задерживает захват города,

– считают эксперты.

Погодные условия с туманом усложняют операции как для украинцев, так и для сторон. Обе стороны ищут собственные способы адаптации к ним. Один из российских военных блогеров признал, что туман одинаково вредит как российским, так и ВСУ. Он отметил, что украинские подразделения могут выходить из Покровска под прикрытием тумана. Кроме того, туман мешает работе российских дронов что, вероятно, облегчает поддержание украинской логистики для Покровска и Мирнограда.

Враг завершает окружение Мирнограда и Покровска / Карта ISW

Украинский боевой медик, который работает в районе Покровска и Мирнограда, рассказал CNN, что в результате контроля российских дронов над украинскими дорогами снабжения в Покровск и Мирноград машины не могут подъезжать ближе чем на 10 – 15 километров к Покровску, что затрудняет эвакуацию раненых.

Ситуация на Гуляйпольском направлении остается критически напряженной. Российские войска продолжают наступление и усиливают атаки, пытаясь отрезать Гуляйполе с северо-востока, вероятно, чтобы создать условия для захвата города с востока.

За последние дни россияне продвинулись в сторону Гуляйполя и шоссе Т-0401 Покровское – Гуляйполе, которое является одной из ключевых логистических дорог для обеспечения города.

Россия пытается взять Гуляйполе в "клещи" / Карта ISW

Геолоцированные кадры за 15 и 16 ноября показывают, что оккупанты захватили Ровнополье (на северо-восток от Гуляйполя) и продвинулись на восток от Затишья (восточнее Гуляйполя) вдоль дороги О-080618 Гуляйполе – Малиновка.

Теперь позиции оккупантов расположены от Гуляйполя на расстоянии примерно 8 километров с северо-востока и на 4 километра с востока.

Представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин подтвердил, что последние российские успехи создают угрозу перерезания путей снабжения в город, в частности трассы Т-0401.

По его словам, оккупанты также пытаются прорваться на северо-запад от Гуляйполя в направлении Варваровки – это населенный пункт, который фактически "лежит" на этой ключевой трассе.

Российские ДРГ на Гуляйпольском направлении уже способны проникать в украинскую оборону на глубину до 5 километров.

Кроме того, на востоке от Гуляйполя, в районе Зеленого Гая, действуют подразделения 38-й мотострелковой бригады 35-й армии. Это подтверждает, что российское командование перебросило часть этой бригады с позиций к югу от Гуляйполя, чтобы усилить наступление именно с восточного направления.

