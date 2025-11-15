Об этом в эфире 24 Канала рассказал представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин, добавив, что наблюдается довольно высокое огневое воздействие со стороны врага на позиции СОУ.

Куда враг перебрасывает своих десантников?

Представитель Сил обороны Юга сообщил, что Россия перебрасывает силы и средства на Запорожском направлении, но для того, чтобы пополнить свои потери. То есть об увеличении количества вражеского войска там не говорится. По словам Волошина, противник проводит ротации, перегруппировки.

Ежедневно СОУ уничтожают на Запорожском отрезке фронта 250 – 300 российских оккупантов. За минувшие сутки также удалось ликвидировать 60 единиц военной техники россиян.

Однако враг перебрасывает новые подразделения, в частности десантные, на Херсонское направление. Там осуществляется перегруппировка сил и средств. Те бригады, которые там были, успехов не имели, поэтому сейчас Россия направляет туда своих десантников. Делают это, как объяснил Волошин, чтобы форсировать Днепр, захватить определенные плацдармы. Для этого нужно иметь значительное количество сил.

Россияне перебрасывают туда ресурсы, чтобы активизировать борьбу за островную зону. Сейчас противник отказался по всем участкам от массированных штурмов с привлечением техники, основном применяет тактику инфильтрации, когда небольшие группы тайно проникают, закрепляются,

– сообщил Волошин.

Какая ситуация на Запорожском и Херсонском направлениях?