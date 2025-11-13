Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин, передает 24 Канал.

Как оккупанты используют дно Каховского водохранилища?

На участке линии боевого соприкосновения возле населенных пунктов Приморское, Каменское и Плавни вражеские войска не могут пройти позиции Сил обороны.

Как отметил Владислав Волошин, именно поэтому противник пытается обойти позиции украинских защитников через дно Каховского водохранилища, чтобы продвинуться в район Новокатериновки.

Впрочем, военные ВСУ проводят поисково-ударные операции для эффективного уничтожения групп российских оккупантов, пытающихся инфильтроваться.

Обратите внимание! Силы обороны Юга за минувшие сутки уничтожили около 240 оккупантов, вражеский танк, а также 3 боевые бронированные машины противника и другую технику.

Как рассказал представитель, российские войска проводят ротацию и перегруппировываются на некоторых отрезках фронта.

Пополнение россиян не идет прямо из их военкоматов, их готовят на территории временно оккупированного Крыма и Запорожской и Херсонской областей. В основном это подразделения российских воздушно-десантных войск,

– подчеркнул Волошин.

