Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского.
Как прошла поездка Зеленского в Запорожье?
Зеленский посетил воинов 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады, которые обороняют район Степногорска в Запорожье.
Много важных вопросов с военными обсудили. Прежде всего внимание боевым действиям на направлении, активизации штурмовых действий оккупантов в последнее время, в частности попыткам врага обойти наши оборонительные сооружения, используя особенности местности,
– сообщил президент.
Кроме того, он обсудил с военными особенности применения дронов "Вампир" и реализацию программ по закупке дронов за собственные средства бригад и за электронные баллы в рамках программы "Армия дронов.Бонус".
Зеленский посетил также пункт управления 65-й отдельной механизированной бригады "Великий Луг". Сейчас эти бойцы в составе 17-го корпуса обороняют Ореховское направление.
"Заслушал доклад об оперативной обстановке на этом направлении, активности врага и потерь оккупантов. Обсудил с военными решения, которые необходимы, чтобы усилить защиту Ореховского направления: комплектование личным составом, отдельные виды оружия и техники, в частности легкобронированной, оснащение системами РЭБ", – добавил президент.
Как и в предыдущем случае, обсуждалось развитие беспилотных подразделений и масштабирование положительного опыта бригады по применению наземных роботизированных комплексов для эвакуации раненых.
Было также совещание по безопасности с военным командованием. Главное внимание посвятили:
оперативной обстановке на Юге,
задачам и кадровым мероприятиям для стабилизации ситуации в районе Ровнополья,
укреплению Степногорского направления,
эвакуации гражданских из определенных районов,
противовоздушной защите дорог, логистики, критической инфраструктуры Запорожья.
Ситуация в Запорожье: последние новости
За сутки 12 ноября на Гуляйпольском направлении ВСУ отбили 6 российских атак в районе населенного пункта Зеленый Гай. А на Ореховском направлении оккупанты 5 раз безуспешно пытались продвинуться к позициям наших войск возле Приморского и Новоданиловки.
В DeepState также сообщали, что оккупанты заняли Ровнополье, открыв оперативное пространство для движения на Гуляйполе с севера.
О продвижении на Запорожье писали и аналитики ISW в отчете за 12 ноября.