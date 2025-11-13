Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского.

Смотрите также Путин хочет захватить Покровск, чтобы Трамп заставил Киев оставить Донбасс,– Зеленский

Как прошла поездка Зеленского в Запорожье?

Зеленский посетил воинов 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады, которые обороняют район Степногорска в Запорожье.

Много важных вопросов с военными обсудили. Прежде всего внимание боевым действиям на направлении, активизации штурмовых действий оккупантов в последнее время, в частности попыткам врага обойти наши оборонительные сооружения, используя особенности местности,
– сообщил президент.

Кроме того, он обсудил с военными особенности применения дронов "Вампир" и реализацию программ по закупке дронов за собственные средства бригад и за электронные баллы в рамках программы "Армия дронов.Бонус".

Зеленский посетил 128 бригаду: смотрите видео

Зеленский посетил также пункт управления 65-й отдельной механизированной бригады "Великий Луг". Сейчас эти бойцы в составе 17-го корпуса обороняют Ореховское направление.

"Заслушал доклад об оперативной обстановке на этом направлении, активности врага и потерь оккупантов. Обсудил с военными решения, которые необходимы, чтобы усилить защиту Ореховского направления: комплектование личным составом, отдельные виды оружия и техники, в частности легкобронированной, оснащение системами РЭБ", – добавил президент.

Как и в предыдущем случае, обсуждалось развитие беспилотных подразделений и масштабирование положительного опыта бригады по применению наземных роботизированных комплексов для эвакуации раненых.

Зеленский посетил 65 бригаду: смотрите видео

Было также совещание по безопасности с военным командованием. Главное внимание посвятили:

  • оперативной обстановке на Юге,

  • задачам и кадровым мероприятиям для стабилизации ситуации в районе Ровнополья,

  • укреплению Степногорского направления,

  • эвакуации гражданских из определенных районов,

  • противовоздушной защите дорог, логистики, критической инфраструктуры Запорожья.

Совещание по безопасности в Запорожье: смотрите видео

Ситуация в Запорожье: последние новости

  • За сутки 12 ноября на Гуляйпольском направлении ВСУ отбили 6 российских атак в районе населенного пункта Зеленый Гай. А на Ореховском направлении оккупанты 5 раз безуспешно пытались продвинуться к позициям наших войск возле Приморского и Новоданиловки.

  • В DeepState также сообщали, что оккупанты заняли Ровнополье, открыв оперативное пространство для движения на Гуляйполе с севера.

  • О продвижении на Запорожье писали и аналитики ISW в отчете за 12 ноября.