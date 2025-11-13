Россия наступала по всей линии фронта, кое-где есть продвижение: отчет и карты ISW за 12 ноября

К сожалению, у России были продвижения на нескольких направлениях. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ISW .

Ситуация на фронте / Карты ISW

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заверил, что российские оккупанты не контролируют Покровск в Донецкой области.

12 ноября аналитики DeepState сообщили, что враг оккупировал ряд населенных пунктов в Запорожской области, в частности ему удалось захватить Ровнополье, а ситуация в Сладком еще уточняется.