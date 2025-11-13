Россия наступала по всей линии фронта, кое-где есть продвижение: отчет и карты ISW за 12 ноября

К сожалению, у России были продвижения на нескольких направлениях. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ISW.
Какая ситуация на фронте?
- 11 – 12 ноября российские войска продолжили наступательные операции в Курской и Сумской областях, но не продвинулись вперед. Они атаковали вблизи Нового Пути, к северу от города Сумы вблизи Кондратовки и Алексеевки, а также на северо-восток от города Сумы вблизи Юнаковки.[43]
- Украинские войска могли недавно продвинуться на севере Харьковской области, а именно на юго-запад Волчанска в районе, где предварительно присутствуют российские войска. В то же время геолокационные видеозаписи, опубликованные 11 ноября, свидетельствуют о том, что россияне провели операцию по проникновению на юго-запад Волчанска, но это не изменило контроля над местностью или передним краем зоны боевых действий. Атаки врага были вблизи Волчанска, Синельниково и Волчанских Хуторов.
- Российские войска атаковали к северо-востоку от Великого Бурлука вблизи Амбарного и в направлении Хатнего, а также вблизи Одрадного и в направлении Григорьевки.
- Оккупанты продолжили наступательные операции на Купянском направлении 12 ноября, но не продвинулись. Они атаковали вблизи Двуречанского, Петропавловки, Купянска-Узлового, Песчаного, Степной Новоселовки и Глушковки, а также в направлении Новоосинового. В ВСУ также говорят, что российские войска усиливают попытки форсировать реку Оскол из-за ухудшения погодных условий.
- Россияне продолжили наступательные операции на направлении Боровой 12 ноября, но не продвинулись вперед. Атаки были вблизи Богуславки, Боровской Андреевки, Надежды, Грековки, Твердохлебово и в направлении Новосергиевки 11 и 12 ноября.
Ситуация на фронте / Карты ISW
- Российские войска продолжили наступательные операции на Лиманском направлении 12 ноября, но не продвинулись вперед. Они атаковали вблизи самого Лимана, Новоселовки, Дробышева, Шандриголово, в направлении Корового Яра, возле Глущенкового, Редкодуба, Карповки, Нового Мира, Ставков, Колодезей, Заречного, Ямполя.
- 12 ноября враг продолжил наступательные операции на Северском направлении, но не достиг подтвержденного продвижения. Атаки фиксировали вблизи Дроновки, Серебрянки, Выемки, Звановки.
- Недавно российские войска незначительно продвинулись в тактическом районе Константиновка – Дружковка. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 12 ноября, свидетельствуют о том, что они имели успехи на восточной окраине Иванополья. Также россияне атаковали вблизи самой Константиновки, Предтечиного, Белой Горы, Александро-Шултиного, Щербиновки, Плещеевки, Иванополье, Яблоновки, Русиного Яра, Софиевки и Владимировки.
- Российские войска продолжили наступательные операции в тактическом районе Доброполья 12 ноября, но не продвинулись вперед. Они атаковали вблизи Шахового и Нового Шахового, Маяка, Дорожного и Заповедного.
- Оккупационные войска недавно продвинулись на Покровском направлении. Они атаковали вблизи и в самом Покровске, у Гришиного, Родинского, Новоэкономического, Красного Лимана, Рога, Гнатовки, Ровно, Мирнограда, Новогродовки, Сухого Яра, Лисовки, Зеленого, Котлиного, Удачного и Молодецкого.
- Российские войска продолжили наступательные операции на Новопавловском направлении, но не осуществили подтвержденного продвижения. Атаки были в направлении самой Новопавловки, у Новониколаевки и Филиала.
- Безуспешные наступательные операции врага были и на Великомихайловском направлении. Он атаковал вблизи Андреевки-Клевцово, Январского, Вороного, Сосновки, Степного, Орестополя, Злагоды и Вербового.
- Российские войска недавно продвинулись на фоне усиленных наступательных операций на Гуляйпольском направлении. Они атаковали вблизи Ровно, Привольного, Рыбного и Зеленого Гая.
- Российские войска продолжили наступательные операции на на западе Запорожской области, но не достигли подтвержденного продвижения. 11 и 12 ноября они атаковали вблизи Малой Токмачки, Новоданиловки, Степногорска и Приморского.
- 12 ноября оккупанты вели ограниченные наступления на Херсонском направлении, в частности вблизи Антоновского моста, но не продвинулись вперед.
Последние новости фронта
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заверил, что российские оккупанты не контролируют Покровск в Донецкой области.
12 ноября аналитики DeepState сообщили, что враг оккупировал ряд населенных пунктов в Запорожской области, в частности ему удалось захватить Ровнополье, а ситуация в Сладком еще уточняется.
Перед этим Сырский подтверждал, что россияне захватили три населенных пункта в Запорожье. Также продолжаются бои за Ровнополье и Яблоково.