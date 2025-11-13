Росія наступала по всій лінії фронту, подекуди є просування: звіт та карти ISW за 12 листопада

На жаль, у Росії були просування на кількох напрямках. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ISW.
Яка ситуація на фронті?
- 11 – 12 листопада російські війська продовжили наступальні операції в Курській та Сумській областях, але не просунулися вперед. Вони атакували поблизу Нового Путі, на північ від міста Суми поблизу Кіндратівки та Олексіївки, а також на північний схід від міста Суми поблизу Юнаківки.[43]
- Українські війська могли нещодавно просунутися на півночі Харківської області, а саме на південний захід Вовчанська в районі, де попередньо присутні російські війська. Водночас геолокаційні відеозаписи, опубліковані 11 листопада, свідчать про те, що росіяни провели операцію з проникнення на південний захід Вовчанська, але це не змінило контролю над місцевістю або переднім краєм зони бойових дій. Атаки ворога були поблизу Вовчанська, Синельникового та Вовчанських Хуторів.
- Російські війська атакували на північний схід від Великого Бурлука поблизу Амбарного та в напрямку Хатнього, а також поблизу Одрадного та в напрямку Григорівки.
- Окупанти продовжили наступальні операції на Куп'янському напрямку 12 листопада, але не просунулися. Вони атакували поблизу Дворічанського, Петропавлівки, Куп'янська-Вузлового, Піщаного, Степової Новоселівки та Глушківки, а також у напрямку Новоосинового. У ЗСУ також кажуть, що російські війська посилюють спроби форсувати річку Оскіл через погіршення погодних умов.
- Росіяни продовжили наступальні операції на напрямку Борової 12 листопада, але не просунулися вперед. Атаки були поблизу Богуславки, Борівської Андріївки, Надії, Греківки, Твердохлібового і в напрямку Новосергіївки 11 та 12 листопада.
Ситуація на фронті / Карти ISW
- Російські війська продовжили наступальні операції на Лиманському напрямку 12 листопада, але не просунулися вперед. Вони атакували поблизу самого Лимана, Новоселівки, Дробишева, Шандриголового, у напрямку Корового Яру, біля Глущенкового, Рідкодуба, Карпівки, Нового Миру, Ставків, Колодязів, Зарічного, Ямполя.
- 12 листопада ворог продовжив наступальні операції на Сіверському напрямку, але не досяг підтвердженого просування. Атаки фіксували поблизу Дронівки, Серебрянки, Виїмки, Званівки.
- Нещодавно російські війська незначно просунулися в тактичному районі Костянтинівка – Дружківка. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 12 листопада, свідчать про те, що вони мали успіхи на східній околиці Іванопілля. Також росіяни атакували поблизу самої Костянтинівки, Предтечиного, Білої Гори, Олександро-Шултиного, Щербинівки, Плещіївки, Іванопілля, Яблунівки, Русиного Яру, Софіївки та Володимирівки.
- Російські війська продовжили наступальні операції в тактичному районі Добропілля 12 листопада, але не просунулися вперед. Вони атакували поблизу Шахового та Нового Шахового, Маяка, Дорожнього та Заповідного.
- Окупаційні війська нещодавно просунулися на Покровському напрямку. Вони атакували поблизу та в самому Покровську, біля Гришиного, Родинського, Новоекономічного, Красного Лиману, Рогу, Гнатівки, Рівного, Мирнограда, Новогродівки, Сухого Яру, Лисівки, Зеленого, Котлиного, Удачного та Молодецького.
- Російські війська продовжили наступальні операції на Новопавлівському напрямку, але не здійснили підтвердженого просування. Атаки були у напрямку самої Новопавлівки, біля Новомиколаївки та Філії.
- Безуспішні наступальні операції ворога були й на Великомихайлівському напрямку. Він атакував поблизу Андріївки-Клевцового, Січневого, Вороного, Соснівки, Степового, Орестополя, Злагоди та Вербового.
- Російські війська нещодавно просунулися на тлі посилених наступальних операцій на Гуляйпільському напрямку. Вони атакували поблизу Рівного, Привільного, Рибного та Зеленого Гаю.
- Російські війська продовжили наступальні операції на заході Запорізької області, але не досягли підтвердженого просування. 11 та 12 листопада вони атакували поблизу Малої Токмачки, Новоданилівки, Степногірська та Приморського.
- 12 листопада окупанти вели обмежені наступи на Херсонському напрямку, зокрема поблизу Антонівського мосту, але не просунулися вперед.
Останні новини фронту
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський запевнив, що російські окупанти не контролюють Покровськ на Донеччині.
12 листопада аналітики DeepState повідомили, що ворог окупував низку населених пунктів у Запорізькій області, зокрема йому вдалося захопити Рівнопілля, а ситуація в Солодкому ще уточнюється.
Перед цим Сирський підтверджував, що росіяни захопили три населені пункти на Запоріжжі. Також тривають бої за Рівнопілля і Яблукове.