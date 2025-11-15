Про це в етері 24 Каналу розповів речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин, додавши, що спостерігається доволі високий вогневий вплив з боку ворога на позиції СОУ.

Куди ворог перекидає своїх десантників?

Речник Сил оборони Півдня повідомив, що Росія перекидає сили і засоби на Запорізькому напрямку, але для того, аби поповнити свої втрати. Тобто про збільшення кількості ворожого війська там не мовиться. Зі слів Волошина, противник проводить ротації, перегрупування.

Щодня СОУ знищують на Запорізькому відтинку фронту 250 – 300 російських окупантів. За минулу добу також вдалося ліквідувати 60 одиниць військової техніки росіян.

Проте ворог перекидає нові підрозділи, зокрема десантні, на Херсонський напрямок. Там здійснюється перегрупування сил і засобів. Ті бригади, які там були, успіхів не мали, тому зараз Росія спрямовує туди своїх десантників. Роблять це, як пояснив Волошин, аби форсувати Дніпро, захопити певні плацдарми. Для цього потрібно мати значну кількість сил.

Росіяни перекидають туди ресурси, аби активізувати боротьбу за острівну зону. Зараз противник відмовився по всіх ділянках від масованих штурмів з залученням техніки, здебільшого застосовує тактику інфільтрації, коли невеликі групи таємно проникають, закріплюються,

– повідомив Волошин.

Яка ситуація на Запорізькому і Херсонському напрямках?