Оккупантам сверху приказали симулировать контроль над Купянском, размахивая российскими флагами там, где присутствуют их малые группы. Об этом сообщает Группировка объединенных сил, передает 24 Канал.
Зачем россияне притворяются "победителями" в Купянске?
Так, флаги страны-агрессора начали вкладывать в пакеты поставок для захватчиков. Их сбрасывают с помощью дронов. По меньшей мере одна такая "операция" уже состоялась.
Защитники отмечают, что оккупация города – это не то, что можно имитировать. Несмотря на заявления Владимира Путина и российского Генштаба об "окружении" Купянска и украинских подразделений в нем, большая часть населенного пункта остается под контролем Сил обороны.
Между тем группы россиян в северных районах города отрезаны от наземного снабжения.
"Нынешняя акция – попытка сделать хорошую мину при плохой игре и прикрыть очевидную ложь главы российского режима", – объяснили защитники.
Также они поблагодарили российских командиров за такие акции, поскольку они помогают "подсветить" разбросанные Купянском малые группы пехоты и облегчить работу украинским операторам дронов.
Что известно о ситуации в Купянске?
В начале осени россияне смогли прорваться к северному Купянску. В конце октября Путин заявлял, что украинские силы оказались в окружении. В Киеве это отрицали.
7 ноября президент Зеленский сообщил о положительных тенденциях в районе города. Он сказал, что Силы обороны отбросили оккупантов от Купянска более чем на километр.
Командир 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко рассказал 24 Каналу, что украинским военным удалось значительно улучшить ситуацию на Купянщине. На правобережье Купянска украинские силы вытеснили противника к реке Оскол, уменьшив количество диверсионно-разведывательных групп в городе.
15 ноября Институт изучения войны сообщил, что украинские силы отбросили россиян в районе Песчаного к юго-востоку от Купянска.
Российские войска постепенно теряют позиции в районе Купянска из-за эффективных контрдействий украинских сил. Обе стороны сталкиваются с проблемами логистики, но украинская сторона имеет более стабильное обеспечение.