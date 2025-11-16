Оккупантам сверху приказали симулировать контроль над Купянском, размахивая российскими флагами там, где присутствуют их малые группы. Об этом сообщает Группировка объединенных сил, передает 24 Канал.

Зачем россияне притворяются "победителями" в Купянске?

Так, флаги страны-агрессора начали вкладывать в пакеты поставок для захватчиков. Их сбрасывают с помощью дронов. По меньшей мере одна такая "операция" уже состоялась.

Защитники отмечают, что оккупация города – это не то, что можно имитировать. Несмотря на заявления Владимира Путина и российского Генштаба об "окружении" Купянска и украинских подразделений в нем, большая часть населенного пункта остается под контролем Сил обороны.

Между тем группы россиян в северных районах города отрезаны от наземного снабжения.

"Нынешняя акция – попытка сделать хорошую мину при плохой игре и прикрыть очевидную ложь главы российского режима", – объяснили защитники.

Также они поблагодарили российских командиров за такие акции, поскольку они помогают "подсветить" разбросанные Купянском малые группы пехоты и облегчить работу украинским операторам дронов.

Что известно о ситуации в Купянске?