Об этом в эфире телемарафона сообщил начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов, передает 24 Канал.

Какая ситуация в Купянске?

Он напомнил, что российский диктатор Владимир Путин ранее заявлял, якобы украинские силы "окружены" на Купянском направлении. По словам Трегубова, это не соответствовало действительности тогда и не соответствует сейчас.

Более того, идет тенденция к тому, что россияне теряют постепенно теряют контроль над городом, над теми районами, где они были – это северные районы, куда они зашли и пытались закрепиться, но их там стало меньше вследствие эффективных контрдействий. Пока не победой назвать нельзя, пока это рабочий процесс,

– отметил спикер.

Вместе с тем, отметил Трегубов, обеим сторонам приходится действовать в условиях сложной логистической ситуации. Для россиян обеспечение почти сорвано, для украинских подразделений – тоже непростое, но все же более стабильное.

"Это означает, что те подразделения, которые непосредственно находятся в городе страдают от невозможности нормально получать ни пополнение боеприпасов, ни иногда даже продуктов. Тем не менее, у украинцев логистика лучше налажена и россиян осталось меньше, ситуация для них определенным образом сложнее", – добавил Трегубов.

