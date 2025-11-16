В последнее время погодные условия начали играть весомую роль в боях на Востоке и Юге. Туманы ограничивают использование дронов как россиянами, так и украинцами, и одновременно открывают для них новые возможности, передает 24 Канал со ссылкой на CNN.
Смотрите также "Тогда Путин еще боялся": политолог сказал, как НАТО могло не допустить войну в Украине
Как погода влияет на ход боевых действий в Украине?
Так, как сообщает DeepState, 14 ноября российские войска воспользовались низкой видимостью, чтобы соорудить понтон через реку Волчья на юге Украины. Им удалось переправить по меньшей мере 10 транспортных средств, которые рассредоточились в селе Дачное на Днепропетровщине.
Погода также помогла захватчикам в Запорожской области, где украинские войска были вынуждены отступить возле нескольких населенных пунктов.
Туман усложнил работу операторам дронов и в Покровске, добавив в боевые действия элемент неожиданности.
По словам военного аналитика Дэвида Акса, в последние дни туман помог украинскому штурмовому полку проводить рейды в частях Покровска, где находятся российские войска, "мгновенно пересекая железнодорожные пути, которые разделяют город". Тем временем, оккупанты тоже пользуются погодными условиями, чтобы просачиваться в украинскую оборону.
По словам Ака, плохая погода и ограниченная работа беспилотников могут быть выгодны обеим сторонам. Россияне получают благоприятные условия для того, чтобы разведкой и продвижением постепенно приобретать контроль над новыми территориями. Украинцы же получили больше возможностей для осуществления рейдов в захвате россиянами районы и спасения окруженных подразделений.
Последние новости с фронта
- Немецкий эксперт Юлиан Рьопке заявил, что Украина теряет контроль над территориями и это может привести к стратегическому поражению. По прогнозам аналитика, в ноябре, вероятно, будет достигнут новый годовой максимум по потерям территории. Рёпке считает, что российское наступление в районах Днепра и Запорожья также является вопросом месяцев – максимум одного-двух лет.
- Российские войска пытались наступать возле Антоновского железнодорожного моста на Херсонщине, стремясь вытеснить украинских защитников.
- На Запорожском отрезке фронта ситуация непростая, особенно на Гуляйпольском направлении, где продолжаются ожесточенные бои. Враг на Юге перебрасывает десантников для форсирования Днепра и захвата плацдармов.