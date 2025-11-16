В последнее время погодные условия начали играть весомую роль в боях на Востоке и Юге. Туманы ограничивают использование дронов как россиянами, так и украинцами, и одновременно открывают для них новые возможности, передает 24 Канал со ссылкой на CNN.

Как погода влияет на ход боевых действий в Украине?

Так, как сообщает DeepState, 14 ноября российские войска воспользовались низкой видимостью, чтобы соорудить понтон через реку Волчья на юге Украины. Им удалось переправить по меньшей мере 10 транспортных средств, которые рассредоточились в селе Дачное на Днепропетровщине.

Погода также помогла захватчикам в Запорожской области, где украинские войска были вынуждены отступить возле нескольких населенных пунктов.

Туман усложнил работу операторам дронов и в Покровске, добавив в боевые действия элемент неожиданности.

По словам военного аналитика Дэвида Акса, в последние дни туман помог украинскому штурмовому полку проводить рейды в частях Покровска, где находятся российские войска, "мгновенно пересекая железнодорожные пути, которые разделяют город". Тем временем, оккупанты тоже пользуются погодными условиями, чтобы просачиваться в украинскую оборону.

По словам Ака, плохая погода и ограниченная работа беспилотников могут быть выгодны обеим сторонам. Россияне получают благоприятные условия для того, чтобы разведкой и продвижением постепенно приобретать контроль над новыми территориями. Украинцы же получили больше возможностей для осуществления рейдов в захвате россиянами районы и спасения окруженных подразделений.

Последние новости с фронта