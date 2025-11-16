Останнім часом погодні умови почали відігрівати вагому роль у боях на Сході та Півдні. Тумани обмежують використання дронів як росіянами, так і українцями, і водночас відкривають для них нові можливості, передає 24 Канал із посиланням на CNN.
Як погода впливає на перебіг бойових дій в Україні?
Так, як повідомляє DeepState, 14 листопада російські війська скористалися низькою видимістю, щоб спорудити понтон через річку Вовча на півдні України. Їм вдалося переправити щонайменше 10 транспортних засобів, які розосередилися в селі Дачне на Дніпропетровщині.
Погода також допомогла загарбникам у Запорізькій області, де українські війська були вимушені відступити біля кількох населених пунктів.
Туман ускладнив роботу операторам дронів і у Покровську, додавши у бойові дії елемент несподіванки.
За словами військового аналітика Девіда Акса, останніми днями туман допоміг українському штурмовому полку проводити рейди в частинах Покровська, де перебувають російські війська, "миттєво перетинаючи залізничні колії, які розділяють місто". Тим часом, окупанти теж користуються погодними умовами, щоб просочуватися в українську оборону.
За словами Ака, погана погода і обмежена робота безпілотників можуть бути вигідні обом сторонам. Росіяни отримують сприятливі умови для того, аби розвідкою та просуванням поступово здобувати контроль над новими територіями. Українці ж отримали більше можливостей для здійснення рейдів у захопленні росіянами райони та порятунку оточених підрозділів.
Останні новини з фронту
- Німецький експерт Юліан Рьопке заявив, що Україна втрачає контроль над територіями і це може призвести до стратегічної поразки. За прогнозами аналітика, у листопаді, ймовірно, буде досягнуто нового річного максимуму за втратами території. Рьопке вважає, що російський наступ в районах Дніпра та Запоріжжя також є питанням місяців – максимум одного-двох років.
- Російські війська намагалися наступати біля Антонівського залізничного мосту на Херсонщині, прагнучи витіснити українських захисників.
- На Запорізькому відтинку фронту ситуація непроста, особливо на Гуляйпільському напрямку, де тривають запеклі бої. Ворог на Півдні перекидає десантників для форсування Дніпра і захоплення плацдармів.