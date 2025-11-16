Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву речника Сил оборони півдня Владислава Волошина в ефірі телемарафону.
Що зараз відбувається на Херсонщині?
Владислав Волошин заявив, що противник провів штурмову дію та намагався наступати біля Антонівського залізничного мосту.
Щодо авіаційних ударів: за минулу добу ворог завдав авіаційного удару з використанням 40 некерованих авіаційних ракет по Одрадо-Кам'янці,
– додав військовий.
Також, за його словами, російські війська активно обстрілювали сам Херсон з артилерії. Унаслідок цих атак є загиблі, поранені та значні руйнування.
Ситуація на фронті: останні новини
Раніше Владислав Волошин заявляв, що ворог перекидає нові підрозділи, зокрема десантні, на Херсонський напрямок. Наразі там здійснюється перегрупування сил і засобів.
Ті бригади, які там були, успіхів не мали, тому зараз Росія спрямовує туди своїх десантників. Роблять це, як пояснив Волошин, аби форсувати Дніпро, захопити певні плацдарми.
Російські війська також обстрілюють правий берег Херсонщини з дронів та артилерії. Ворог й надалі прагне висадитись на островах Херсонської області.