Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на керівника Центру протидії дезінформації РНБО Андрія Коваленка.

Якою є реальна ситуація на фронті?

Юліан Рьопке заявив, що площа території, контрольованої Україною, у жовтні скоротилася на 586 квадратних кілометрів, а в листопаді, ймовірно, буде досягнуто нового річного максимуму за втратами території.

Таким чином, щомісячна втрата території розміром із федеральну землю Берлін стає цілком реальною,

– зазначив аналітик.

За його словами, російський наступ в районах Дніпра та Запоріжжя також є питанням місяців – максимум одного-двох років.

Цю публікацію Рьопке прокоментував керівник ЦПД Андрій Коваленко.

Аналіз журналіста Рьопке завжди базується на вивченні публікацій російських воєнкорів і українських військових, блогерів і офіційних джерел. Потім він зводить це в якусь середню аналітику та видає як позицію "авторитетного німецького джерела",

– написав він.

Коваленко зазначив, що ситуація на фронті залишається дуже складною, однак зауважив, що за останній рік Росія, попри значну чисельну перевагу, не змогла досягти жодної зі своїх стратегічних цілей.

За його словами, йдеться про бої за окремі села, про наступ на Покровськ, який росіяни планували захопити до кінця 2024 року, а також про їхні спроби зайти в тил української оборони на Гуляйпільському напрямку.

Водночас Андрій Коваленко погодився з тим, що західний підхід до сучасної війни виявився застарілим. За його словами, поки Росія робить ставку на масовість та дешеві авіабомби, Захід продовжує інвестувати у великі кораблі та покладатися на домінування авіації.

Якщо не робити ставку на рої дронів на ШІ, на збільшення засобів протиповітряної оборони, на кратне збільшення кількості ракет і сучасних КАБів, можна опинитися в неприємній ситуації,

– йдеться в дописі керівника ЦПД.

Як зазначив Коваленко, модель армій часів Холодної війни вже не здатна забезпечити результат у сучасному протистоянні. Натомість використання таких моделей лише збільшує бажання "агресорів з тисячами вибухівки" підірвати Європу.

