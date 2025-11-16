Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на руководителя Центра противодействия дезинформации СНБО Андрея Коваленко.

Читайте также Наступление России в Покровске остановилось, а украинские силы имели успех у Купянска: отчет ISW

Какова реальная ситуация на фронте?

Юлиан Рёпке заявил, что площадь территории, контролируемой Украиной, в октябре сократилась на 586 квадратных километров, а в ноябре, вероятно, будет достигнут новый годовой максимум по потерям территории.

Таким образом, ежемесячная потеря территории размером с федеральную землю Берлин становится вполне реальной,

– отметил аналитик.

По его словам, российское наступление в районах Днепра и Запорожья также является вопросом месяцев – максимум одного-двух лет.

Эту публикацию Рёпке прокомментировал руководитель ЦПД Андрей Коваленко.

Анализ журналиста Рёпке всегда базируется на изучении публикаций российских военкоров и украинских военных, блогеров и официальных источников. Затем он сводит это в какую-то среднюю аналитику и выдает как позицию "авторитетного немецкого источника",

– написал он.

Коваленко отметил, что ситуация на фронте остается очень сложной, однако заметил, что за последний год Россия, несмотря на значительное численное преимущество, не смогла достичь ни одной из своих стратегических целей.

По его словам, речь идет о боях за отдельные села, о наступлении на Покровск, который россияне планировали захватить до конца 2024 года, а также об их попытках зайти в тыл украинской обороны на Гуляйпольском направлении.

В то же время Андрей Коваленко согласился с тем, что западный подход к современной войне оказался устаревшим. По его словам, пока Россия делает ставку на массовость и дешевые авиабомбы, Запад продолжает инвестировать в большие корабли и полагаться на доминирование авиации.

Если не делать ставку на рои дронов на ИИ, на увеличение средств противовоздушной обороны, на кратное увеличение количества ракет и современных КАБов, можно оказаться в неприятной ситуации,

– говорится в заметке руководителя ЦПД.

Как отметил Коваленко, модель армий Холодной войны уже не способна обеспечить результат в современном противостоянии. Вместо этого использования таких моделей лишь увеличивает желание "агрессоров с тысячами взрывчатки" взорвать Европу.

Россияне продолжают наступление в Донецкой области: последние новости