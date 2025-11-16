Політолог Петро Олещук розповів 24 Каналу, чи готові країни НАТО дійсно гарантувати безпеку Україні після завершення війни. Проте такі гарантії передбачають загострення відносин з Росією.

Як НАТО міг би захистити Україну перед повномасштабною війною?

Олещук наголосив, що Єнс Столтенберг нещодавно згадав, що на початку повномасштабного вторгнення Росії країни НАТО не закрили небо над Україною. За словами ексгенсек НАТО, це не сталося, тому що вимагало б, наприклад, ударів по російським ППО на території Росії і Білорусі.

"Я не знаю, до чого тут російське ППО на території Росії і Білорусі? Треба було банально не влучати навіть по російських літаках, а просто збивати російські ракети, які летять над Україною. Це вже була б допомога. Це б не означало прямий вступ у війну, тому що НАТО б не атакував ані Росію, ані російські літаки. Проте тоді в Альянсі вважали, що не можна чіпати російську ракету", – пояснив політолог.

Зверніть увагу! Колишній генсек НАТО Єнс Столтенберг згадав, що у лютому 2022 року відмовив Володимиру Зеленському закрити небо над Україною. Столтенберг вважав, що тоді б Альянс мав би знищити російські системи ППО в Білорусі та Росії, інакше б натівські літаки не змогли б літати під прицілом російських ракет. Також якби у повітрі перебував російський літак або гелікоптер, сили Альянсу були б змушені його збити. Тоді б це означало повномасштабну війну між НАТО та Росією.

В підсумку країни НАТО отримали дрони над власною територію з абсолютно неочікуваними результатами для себе, тому що, за його словами, якщо ти демонструєш росіянам слабкість, вони цим скористаються.

"Уявімо ситуацію, якби Україні дали ті гарантії безпеки, які обговорюється зараз, приблизно 20 лютого 2022 року – чи почалася б тоді повномасштабна, відкрита війна проти нашої країни? Впевнений, що ні", – підкреслив він.

Якими мають бути гарантії безпеки Україні з боку партнерів?

Партнерам потрібно було просто позначити про закриття неба, про розміщення відповідних військових контингентів – неофіційно. Ніхто б не завадив країнам НАТО, на думку Олещука, не евакуйовувати посольства, а оголосити навчання на території України у лютому 2022-го на запрошення української влади.

Чи наважився б тоді Путін атакувати Україну? Впевнений, що ні. На той момент він ще боявся і США, і НАТО. Єдина причина, чому він пішов війною на Київ, полягала в тому, що отримав запевнення з боку Альянсу та Сполучених Штатів, що ніщо і ніхто йому заважати в цьому не буде. Оскільки він вважав, що України якби не існує, то ніхто йому не завадить і перемога у нього в кишені,

– зазначив політолог.

Тому, як зазначив Петро Олещук, дієві гарантії безпеки потребують радикальної зміни мислення західних політиків і розуміння того, що просто нескінченно відступати перед Росією не вийде. Адже відступаючи перед нею, запрошуєш Росію заходити все далі і далі. Рано чи пізно росіяни зайдуть туди, де вже буде не можливо не зіткнутися з ними. Відповідно набагато простіше тримати Росію на відстані від себе.

