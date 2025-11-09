Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко, отметив, что россияне начали использовать на этом направлении новую тактику. Также там строятся фортификационные сооружения.

Читайте также Покровск и Мирноград под угрозой окружения: что там происходит и как изменилась линия фронта за неделю

Как россияне воспользовались последствиями подрыва Каховской дамбы?

Андрющенко отметил, что сохраняется тенденция по насыщению Запорожского направления, пока внимание приковано к северу Донецкой области, в частности Покровска и Мирнограда. Однако в это время враг понемногу перетягивает силы на Запорожье.

Туда поехала морская пехота, прибыли новые подразделения, видим наполненные полигоны, откуда личный состав планируется отправлять на Запорожское направление. Все это движется в сторону Васильевки и Орехова,

– отметил он.

Также на этом участке фронта россияне изменили тактику. Они пытаются, по словам руководитель Центра изучения оккупации, просачиваться в обход позиций Сил обороны Украины – по дну водохранилищ, используя луга, возникшие после подрыва Каховской дамбы.

Обратите внимание! Враг 6 июня 2023 года взорвал дамбу Каховской ГЭС. Вследствие этого возникли масштабные разрушения и затопления на территории Херсонской области.

"На этой неделе туда ехало большое количество инженерной техники. Также россияне везли древесину. Это, вероятно, связано с определенными, к сожалению, успехами россиян по пропиткам в районе бывшего Новопавловского направления и Гуляйполя", – подчеркнул Андрющенко.

Какая ситуация на Запорожском направлении: смотрите на карте

Это соответствует, по его мнению, привычной тактике россиян – как только они продвигаются, сразу переходят к строительству фортификаций на тех территориях, которые они занимают.

Он добавил, что враг действительно проводит передвижения, но соответствующие украинские службы и Силы обороны в курсе того, что происходит, и это главное на сегодня.

Что происходит на Запорожском направлении?