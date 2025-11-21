За добу на передовій відбулося 173 бойових зіткнення. Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ. Росіяни запустили по позиціях бійців та населених пунктах 145 керованих бомб і здійснили 3674 артобстрілів, з них 53 – із реактивних систем залпового вогню.
Що відбулося на фронті за добу?
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ворог здійснив одне бойове зіткнення. Російська армія також скинула п’ять керованих авіабомб і здійснила 146 обстрілів позицій.
На Південно-Слобожанському напрямку захисникам вдалося відбити 6 атак противника у районах Синельникового, Вовчанська та у бік Колодязного.
На Куп’янському напрямку також сталося 6 ворожих атак. Окупанти штурмували біля самого Куп’янська та в бік Піщаного й Новоплатонівки.
На Лиманському напрямку росіяни атакували 10 разів і намагалися просунутися у районі Новоєгорівки, Греківки, Шандриголового, Мирного, Колодязів та Новоселівки.
На Слов’янському напрямку українські військові змогли відбити 15 штурмів ворога біля Серебрянки, Дронівки, Сіверська, Виїмки, Переїзного та у бік Званівки.
На Краматорському напрямку відбулося 6 атак противника на позиції наших оборонців поблизу Новомаркового, Часового Яру та у бік Предтечиного й Ступочок.
На Костянтинівському напрямку було 23 ворожі атаки в районах Олександро-Шультиного, Щербинівки, Плещіївки, Клебан-Бика, Яблунівки, Русиного Яру та у бік Софіївки.
На Покровському напрямку відбулося 59 зіткнень у районах населених пунктів Володимирівка, Никанорівка, Родинське, Червоний Лиман, Новоекономічне, Покровськ, Лисівка, Удачне, Молодецьке, Новосергіївка, Філія, Дачне та у бік Новопавлівки.
На Олександрівському напрямку росіяни намагалися 19 разів прорвати оборону ЗСУ біля Зеленого Гаю, Привільного, Соснівки, Січневого, Степового, Рибного та Красногірського.
На Гуляйпільському напрямку було просування ворога в Яблуковому та Рівнопіллі.
На Оріхівському напрямку захисникам вдалося відбити чотири атаки противника у районі Кам’янського та у бік Степногірська й Приморського.
На Придніпровському напрямку противник безуспішно хотів просунутися до Антонівського мосту.
За даними ISW, українські сили нещодавно просунулися на тактичному напрямку Костянтинівка – Дружківка. На більшості напрямків ворог намагається проводити атаки, але зіштовхується з українським спротивом.
Аналітики зазначають, що в Запорізькій області окупанти захопили село Веселе. Однак Сили оборони кажуть, що про окупацію села не йдеться. Противник у ході боїв не зміг встановити там контроль.
Минулої доби втрати російських загарбників склали 1 050 осіб та кілька одиниць техніки. Українські захисники уразили позицію особового складу, озброєння і військової техніки та пункт управління БпЛА російських окупантів.