За добу на передовій відбулося 173 бойових зіткнення. Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ. Росіяни запустили по позиціях бійців та населених пунктах 145 керованих бомб і здійснили 3674 артобстрілів, з них 53 – із реактивних систем залпового вогню.

Що відбулося на фронті за добу?

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ворог здійснив одне бойове зіткнення. Російська армія також скинула п’ять керованих авіабомб і здійснила 146 обстрілів позицій.

На Південно-Слобожанському напрямку захисникам вдалося відбити 6 атак противника у районах Синельникового, Вовчанська та у бік Колодязного.

На Куп’янському напрямку також сталося 6 ворожих атак. Окупанти штурмували біля самого Куп’янська та в бік Піщаного й Новоплатонівки.

На Лиманському напрямку росіяни атакували 10 разів і намагалися просунутися у районі Новоєгорівки, Греківки, Шандриголового, Мирного, Колодязів та Новоселівки.

На Слов’янському напрямку українські військові змогли відбити 15 штурмів ворога біля Серебрянки, Дронівки, Сіверська, Виїмки, Переїзного та у бік Званівки.

На Краматорському напрямку відбулося 6 атак противника на позиції наших оборонців поблизу Новомаркового, Часового Яру та у бік Предтечиного й Ступочок.

На Костянтинівському напрямку було 23 ворожі атаки в районах Олександро-Шультиного, Щербинівки, Плещіївки, Клебан-Бика, Яблунівки, Русиного Яру та у бік Софіївки.

На Покровському напрямку відбулося 59 зіткнень у районах населених пунктів Володимирівка, Никанорівка, Родинське, Червоний Лиман, Новоекономічне, Покровськ, Лисівка, Удачне, Молодецьке, Новосергіївка, Філія, Дачне та у бік Новопавлівки.

На Олександрівському напрямку росіяни намагалися 19 разів прорвати оборону ЗСУ біля Зеленого Гаю, Привільного, Соснівки, Січневого, Степового, Рибного та Красногірського.

На Гуляйпільському напрямку було просування ворога в Яблуковому та Рівнопіллі.

На Оріхівському напрямку захисникам вдалося відбити чотири атаки противника у районі Кам’янського та у бік Степногірська й Приморського.

На Придніпровському напрямку противник безуспішно хотів просунутися до Антонівського мосту.

