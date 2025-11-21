Однак ще близько місяця тому окупанти запевняли про захоплення 70% міста. Що не так із ворожими заявами – пояснили в Оперативно-тактичному угрупованні "Харків", передає 24 Канал.

Як ворог бреше про Вовчанськ?

За заявами Герасимова, станом на 26 жовтня росіяни захопили понад 70% Вовчанська, а вже 20 листопада – 80%. Тобто, частка "звільненого" міста зросла на 10%.

Зауважмо, згідно з доповідями ворожого угруповання "Північ" за цей час військові просунулися там на 7,6 кілометра.

І в результаті протяжність Вовчанська становить... 76 кілометрів! По карті – 7,5 кілометра, але то таке,

– висміяли пропаганду українські захисники.

Із заяв російського командування виходить, що насправді невелике місто на Харківщині приблизно однієї довжини зі Стамбулом, Лос-Анджелесом чи Сан Паулу.

Що про плани росіян кажуть експерти?