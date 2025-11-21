Однак ще близько місяця тому окупанти запевняли про захоплення 70% міста. Що не так із ворожими заявами – пояснили в Оперативно-тактичному угрупованні "Харків", передає 24 Канал.
Як ворог бреше про Вовчанськ?
За заявами Герасимова, станом на 26 жовтня росіяни захопили понад 70% Вовчанська, а вже 20 листопада – 80%. Тобто, частка "звільненого" міста зросла на 10%.
Зауважмо, згідно з доповідями ворожого угруповання "Північ" за цей час військові просунулися там на 7,6 кілометра.
І в результаті протяжність Вовчанська становить... 76 кілометрів! По карті – 7,5 кілометра, але то таке,
– висміяли пропаганду українські захисники.
Із заяв російського командування виходить, що насправді невелике місто на Харківщині приблизно однієї довжини зі Стамбулом, Лос-Анджелесом чи Сан Паулу.
Що про плани росіян кажуть експерти?
Ексклюзивно для 24 Каналу льотчик-інструктор полковник ЗСУ в запасі Роман Світан розповів, що противник хоче зайняти все лівобережжя Сіверського Дінця на цьому напрямку, тобто Куп'янськ, Вовчанськ і Великий Бурлук.
Військовий експерт, генерал-лейтенант у відставці й засновник БФ "Закриємо небо України" Ігор Романенко пригадав, що військово-політичне керівництво країни-агресорки раніше висловлювало намір створити так звану буферну зону на Харківщині та Сущині.
Водночас колишній працівник СБУ Іван Ступак припустив, чому ворог перетнув нову ділянку на кордоні з Харківською областю. Ймовірно, там просто зафіксували зменшення присутності українського війська.