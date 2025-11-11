У ворога є одразу кілька завдань, що може бути небезпечним для Сил оборони не лише на цьому, але й на інших напрямках фронту. Спеціально для 24 Каналу експерти пояснили, що відбувається на кордоні з Харківщиною, і що надалі може планувати російське командування.

Який план росіян на Харківщині?

Дії росіян не є хаотичними, зауважив військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан. Вони хочуть зайняти все лівобережжя Сіверського Донця і не лише.

У них завдання – дійти до лівого берега Сіверського Донця на цьому напрямку: Куп'янськ, Вовчанськ, Великий Бурлук. Вони працюють і по лівому берегу Осколу, у районі Куп'янська-Вузлового аж до Лиману. На зимову кампанію вони планують вибити нас з цього "майданчика",

– зазначив Світан.

Раніше не просто так з'являлась інформація про накопичування російських сил у Бєлгороді. До слова, 25 жовтня українській військові вдарили по греблі водосховища на Бєлгородщині. Через удар ворожа логістика серйозно ускладнилась, окремі підрозділи були відірвані від основних сил.

"Ми намагалися зупинити підготовку, вибити росіян із позицій. Зараз вода спадає, тож треба їх чекати з цього напрямку. У цьому буквально кількадесят кілометрів до російської території. Вони створили серйозну базу на Бєлгородщині, і будуть тиснути", – наголосив полковник запасу.

Хоч на цій ділянці дещо ускладнене пересування через ландшафт, однак росіяни все одно намагатимуться просунутись. До того ж вони, ймовірно, чекатимуть морозів, аби рухатися вже технікою. Інакше провести масштабну операцію доволі складно. Зараз же відбувається розвідка боєм і намагання де-не-де закріпитися.

Пріоритетні цілі росіян

Генерал-лейтенант у відставці, військовий експерт, засновник БФ "Закриємо небо України" Ігор Романенко пригадав, що військово-політичне керівництво Росії раніше висловлювало намір створити так звану буферну зону у Харківській та Сумській областях. Хоч план Кремля на Сумщині зазнав невдачі, тепер його можуть спробувати втілити на Харківщині.

На Харківщину, для стабілізації ситуації, відправився генерал Драпатий (Михайло Драпатий, командувач об'єднаних сил ЗСУ – 24 Канал). Ситуація там досить не проста. Вони поступово об'єднують ділянки, які були захоплені до цього,

– зазначив Романенко.

Пріоритетним для росіян також буде захоплення Куп'янська, де вже йдуть складні бої, та Куп'янська-Вузлового. Ці ділянки є вкрай важливими для української логістики. Розуміючи це, ворог також зробив вклинення біля Піщаного з метою оточити українське угруповання.

Як чергова гаряча точка фронту може допомогти Росії?

Колишній працівник СБУ Іван Ступак припустив, що є кілька причин, чому росіяни вирішили перетнути нову ділянку на кордоні з Харківською областю. Однією з них може бути, що окупанти просто зафіксували зменшення присутності українського війська на цьому напрямку і вирішили скористатися можливістю.

Це також може бути свідома спроба відвернути увагу ЗСУ, створивши ще одну точку напруги та змусивши український Генштаб нервувати. Все для того, аби туди перекинули ресурси, які могли піти на Покровськ,

– зауважив Ступак.

У планах росіян створювати якомога більше подібних гарячих точок, аби у такий спосіб знесилювати українське військо.

Водночас стратегічна мета окупантів є дещо алогічною. Вони за будь-яку ціну намагаються рухатися вперед, буквально йдучи по тілах, аби захопити руїни.

"Вони вкладаються у цю війну, не отримуючи нічого натомість. Це виключно політична мета – просто захопити, тому що у них є ресурс і вони можуть це зробити. Навіть, якщо це шкодитиме їхній економіці чи майбутньому", – наголосив експрацівник СБУ.

Фактично це справа принципу для Володимира Путіна, тож він не погоджується на жодні вмовляння чи навіть тиск з боку країн Європи та США.

Що відомо про новий прорив на Харківщині?