У врага есть сразу несколько задач, что может быть опасным для Сил обороны не только на этом, но и на других направлениях фронта. Специально для 24 Канала эксперты объяснили, что происходит на границе с Харьковской областью, и что в дальнейшем может планировать российское командование.

Какой план россиян на Харьковщине?

Действия россиян не являются хаотичными, заметил военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан. Они хотят занять все левобережье Северского Донца и не только.

У них задача – дойти до левого берега Северского Донца на этом направлении: Купянск, Волчанск, Великий Бурлук. Они работают и по левому берегу Оскола, в районе Купянска-Узлового вплоть до Лимана. На зимнюю кампанию они планируют выбить нас с этой "площадки",

– отметил Свитан.

Ранее не просто так появлялась информация о накоплении российских сил в Белгороде. К слову, 25 октября украинские военные ударили по плотине водохранилища на Белгородщине. Из-за удара вражеская логистика серьезно усложнилась, отдельные подразделения были оторваны от основных сил.

"Мы пытались остановить подготовку, выбить россиян с позиций. Сейчас вода спадает, поэтому надо их ждать с этого направления. В этом буквально несколько десятков километров до российской территории. Они создали серьезную базу на Белгородщине, и будут давить", – подчеркнул полковник запаса.

Хотя на этом участке несколько затруднено передвижение из-за ландшафта, однако россияне все равно будут пытаться продвинуться. К тому же они, вероятно, будут ждать морозов, чтобы двигаться уже техникой. Иначе провести масштабную операцию довольно сложно. Сейчас же происходит разведка боем и попытки кое-где закрепиться.

Приоритетные цели россиян

Генерал-лейтенант в отставке, военный эксперт, основатель БФ "Закроем небо Украины" Игорь Романенко вспомнил, что военно-политическое руководство России ранее высказывало намерение создать так называемую буферную зону в Харьковской и Сумской областях. Хотя план Кремля на Сумщине потерпел неудачу, теперь его могут попытаться воплотить на Харьковщине.

На Харьковщину, для стабилизации ситуации, отправился генерал Драпатий (Михаил Драпатий, командующий объединенных сил ВСУ – 24 Канал). Ситуация там достаточно не простая. Они постепенно объединяют участки, которые были захвачены до этого,

– отметил Романенко.

Приоритетным для россиян также будет захват Купянска, где уже идут сложные бои, и Купянска-Узлового. Эти участки являются крайне важными для украинской логистики. Понимая это, враг также сделал вклинение у Песчаного с целью окружить украинскую группировку.

Как очередная горячая точка фронта может помочь России?

Бывший работник СБУ Иван Ступак предположил, что есть несколько причин, почему россияне решили пересечь новый участок на границе с Харьковской областью. Одной из них может быть, что оккупанты просто зафиксировали уменьшение присутствия украинского войска на этом направлении и решили воспользоваться возможностью.

Это также может быть сознательная попытка отвлечь внимание ВСУ, создав еще одну точку напряжения и заставив украинский Генштаб нервничать. Все для того, чтобы туда перебросили ресурсы, которые могли пойти на Покровск,

– отметил Ступак.

В планах россиян создавать как можно больше подобных горячих точек, чтобы таким образом обессиливать украинское войско.

В то же время стратегическая цель оккупантов является несколько алогичной. Они любой ценой пытаются двигаться вперед, буквально идя по телам, чтобы захватить руины.

"Они вкладываются в эту войну, не получая ничего взамен. Это исключительно политическая цель – просто захватить, потому что у них есть ресурс и они могут это сделать. Даже если это будет вредить их экономике или будущему", – отметил экс-сотрудник СБУ.

Фактически это дело принципа для Владимира Путина, поэтому он не соглашается ни на какие уговоры или даже давление со стороны стран Европы и США.

