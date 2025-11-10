О таком 10 ноября рассказали в Оперативно-тактической группировке "Харьков" Сил обороны Украины, передает 24 Канал.
Какова ситуация в Волчанске?
В сети распространяется информация о том, что россияне, мол, постоянно продвигаются вперед на левом берегу Волчанска.
Если верить телеграмм-каналу "Северный ветер", то ежедневно они добавляют по 150, 300, 400 или даже 700 метров,
– отметили в военной группировке.
Впрочем, после анализа этих "сводок" украинские защитники получили абсурдные результаты. Так, по данным российской пропаганды, в сентябре оккупанты якобы продвинулись на 6,6 километра, а в октябре – еще на 10,4 километра.
Смотрите карты ситуации в Волчанске / ОТГ "Харьков"
То есть общее "продвижение" за два месяца должно было бы составить около 17 километров.
Заметьте! В то же время в ОТГ "Харьков" обратили внимание на то, что длина Волчанска с севера на юг составляет примерно 7,5 километра, а ширина с запада на восток – лишь около 3 километров.
Группировка иронично заметила, что российские оккупанты, вероятно, пользуются собственной, "альтернативной" системой измерения расстояний.
Харьковщина: последние новости с фронта
Президент Владимир Зеленский недавно сообщил, что украинские войска что украинские войска продвинулись на 1100 – 1200 метров в районе Купянска.
В Волчанске, тем временем, наблюдалось активное накопление российских сил.
Майор ВСУ и политолог Андрей Ткачук в эфире 24 Канала отметил, что украинские силы имеют реальные шансы выбить врага из города. По его словам, ключевая задача сейчас – удержать левый берег реки Оскол. Ткачук отметил, что противника удалось остановить вблизи Оскола, и пока оборонительные позиции остаются стабильными, освобождение Купянска вполне возможно.
Между тем Россия терроризирует мирное население области. Так, страна-агрессор в очередной раз осуществила массированный удар по объектам критической инфраструктуры Харьковской области, что привело к масштабным отключениям электроэнергии.