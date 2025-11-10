О таком 10 ноября рассказали в Оперативно-тактической группировке "Харьков" Сил обороны Украины, передает 24 Канал.

Какова ситуация в Волчанске?

В сети распространяется информация о том, что россияне, мол, постоянно продвигаются вперед на левом берегу Волчанска.

Если верить телеграмм-каналу "Северный ветер", то ежедневно они добавляют по 150, 300, 400 или даже 700 метров,

– отметили в военной группировке.

Впрочем, после анализа этих "сводок" украинские защитники получили абсурдные результаты. Так, по данным российской пропаганды, в сентябре оккупанты якобы продвинулись на 6,6 километра, а в октябре – еще на 10,4 километра.

Смотрите карты ситуации в Волчанске / ОТГ "Харьков"





То есть общее "продвижение" за два месяца должно было бы составить около 17 километров.

Заметьте! В то же время в ОТГ "Харьков" обратили внимание на то, что длина Волчанска с севера на юг составляет примерно 7,5 километра, а ширина с запада на восток – лишь около 3 километров.

Группировка иронично заметила, что российские оккупанты, вероятно, пользуются собственной, "альтернативной" системой измерения расстояний.

