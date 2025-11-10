Про таке 10 листопада розповіли в Оперативно-тактичному угрупуванні "Харків" Сил оборони України, передає 24 Канал.

Яка ситуація у Вовчанську?

В мережі розповсюджується інформація про те, що росіяни, мовляв, постійно просуваються вперед на лівому березі Вовчанська.

Якщо вірити телеграм-каналу "Северный ветер", то щодня вони додають по 150, 300, 400 або навіть 700 метрів,

– зазначили у військовому угрупованні.

Втім, після аналізу цих "зведень" українські захисники отримали абсурдні результати. Так, за даними російської пропаганди, у вересні окупанти нібито просунулися на 6,6 кілометра, а у жовтні – ще на 10,4 кілометра.

Дивіться карти ситуації у Вовчанську / ОТУ "Харків"





Тобто загальне "просування" за два місяці мало б становити близько 17 кілометрів.

Зауважте! Водночас в ОТУ "Харків" звернули увагу на те, що довжина Вовчанська з півночі на південь складає приблизно 7,5 кілометра, а ширина із заходу на схід – лише близько 3 кілометрів.

Угруповання іронічно зауважило, що російські окупанти, ймовірно, користуються власною, "альтернативною" системою вимірювання відстаней.

