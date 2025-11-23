Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на 7-й корпус Десантно-штурмових військ (ДШВ) ЗСУ.

Що зараз відбувається в Покровську?

Наразі Сили оборони стримують ворога та проводять пошуково-ударні дії для ліквідації росіян у Покровську.

У центрі міста зберігаються наші позиції, тривають стрілецькі бої, а противнику не вдається закріпитися,

– наголосили бійці.

До ліквідації ворога у середмісті залучають штурмові групи у взаємодії з іншими підрозділами у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ. Зокрема, днями 425-й окремий штурмовий полк "Скала" провів зачистку в районі залізничного вокзалу, Покровського педагогічного училища та скверу Соборний.

За словами військових, це дозволило заблокувати намагання росіян накопичити сили, які безрезультатно намагаються посилити тиск на північну частину міста.

Бійці додали, що будь-які спроби ворога прорватися до північної частини міста через залізницю завершуються для нього максимальними втратами.

У Покровську тривають бої: дивіться відео

Довідка. Загалом з початку листопада українські військові знищили у Покровську 388 окупантів, ще 87 росіян зазнали поранень.

Росіяни продовжують атаки: останні новини