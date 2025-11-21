Військовослужбовець ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко в ефірі 24 Каналу оцінив ситуацію на цьому напрямку. Він пояснив, у чому полягає мета оборонної операції та як українські підрозділи стримують наступ Росії.

Мета оборони біля Покровська

На Покровському напрямку ситуація лишається дуже напруженою. Росія тисне постійно, використовує багато дронів, авіацію та важке озброєння, зокрема по Мирнограду. Українські підрозділи діють у межах стратегічної оборони і працюють так, щоб не дати ворогу розігнати наступ.

Мета нашої оборонної операції зараз – стримування противника, не давати йому розвивати темп наступальних дій,

– пояснив військовослужбовець.

Якщо російські війська набирають темп, вони можуть закріплюватися на нових рубежах і рухатися далі. Саме цього й намагаються не допустити українські підрозділи на цьому напрямку. Зрив темпу позбавляє ворога можливості швидко посилювати тиск і погіршувати ситуацію біля Покровська.

Як українські дії збили темп наступу Росії?

Після кількох тижнів швидшого просування російських підрозділів темп їхніх дій біля Покровська вдалося знизити. На цьому напрямку залучили спецпризначенців, штурмові частини та різні роди військ. Спільна робота цих підрозділів допомогла пригальмувати просування ворога.

Різними діями, в тому числі операціями спецпризначенців та залученням різних родів військ, вдалося дещо призупинити російські війська і збити їхній темп,

– зазначив Мусієнко.

Тепер російським підрозділам доводиться більше часу витрачати на бої на підступах до міста. Вони не можуть швидко закріплюватися і використовувати попереднє просування для нових проривів. Це дає змогу українським силам тримати лінію й ускладнює ворогу реалізацію його планів на цьому відтинку фронту.

Роль логістики у стримуванні ворога

Одним з елементів оборонної операції стало ураження російської логістики біля Покровська. Йдеться про спроби ускладнити постачання боєприпасів, техніки та підкріплень. Такі дії напряму впливають на те, як ворог може вести наступ.

Перерізати логістичне забезпечення противника потрібно для того, щоб досягати таких цілей по стримуванню ворога,

– наголосив військовослужбовець.

Коли постачання працює гірше, російським частинам складніше концентрувати сили й підтримувати штурми. Це позбавляє їх переваги в темпі і змушує розтягувати наступальні дії в часі. У підсумку українська оборона отримує більше можливостей, щоб зупиняти атаки та не дозволяти ворогу розвивати успіх.

