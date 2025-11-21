Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, зазначивши, що наразі контроль над Покровськом здійснюється одночасно і українськими силами, і ворожими. Відбувається він завдяки роботі дронів з обох боків.

До теми Бої в Покровську, росіяни у Новопавлівці та загроза оточення Гуляйполя: як змінилася лінія фронту за тиждень

Чому важливо утримувати Покровський рубіж?

Світан зазначив, що у Покровську тривають стрілкові бої черезсмужжя, коли кожна зі сторін намагається зайти та зайняти кращу позицію. А далі під час зіткнення українські захисники і противник вступають безпосередньо у вогневе зіткнення.

Проте це поодинокі випадки, тому що у Покровську немає зони боєзіткнення як такої. Це загалом кілзона, яка небезпечна для обох сторін,

– підкреслив військовий експерт.

Особливо вона небезпечна для росіян – вони зазнають величезні втрати, тому що намагаються наступати. А будь-яка сторона, що атакує, має більші втрати, ніж та, що обороняється.

До слова. Військовий оглядач з Ізраїлю Давид Шарп припустив, якщо ЗСУ відійдуть від Покровська і Мирнограда, то станеться зменшення лінії фронту. Таке скорочення лінії боєзіткнення, за його словами, може бути вигідне обидвом сторонам.

"Для українських сил дуже важливо виконувати першочергове завдання армії, що обороняється. Це – ліквідацію армії противника, що наступає. Звільнення наших територій – це наслідок виконання саме першого завдання", – пояснив полковник запасу.

Ситуація на Покровському напрямку: дивіться на карті



Водночас Україні, на його думку, не можна втратити Покровський рубіж, інакше дозволимо росіянам спланувати подальше просування на захід. Для ворога відкриється стратегічна перспектива – він почне захоплювати Дніпропетровську, Полтавську області та спробує доокупувати Запорізьку.

Покровський рубіж – це остання гряда Донецького кряжу. Покровська висота – 200 метрів над рівнем моря. Далі, західніше, йде зниження до 50 метрів, а після – рівна поверхня до Дніпра. Це майже 200 кілометрів оперативного простору,

– наголосив Роман Світан.

Тому важливо утримувати Покровський рубіж у сірій зоні, у зоні боїв. Головне, як зауважив військовий експерт, щоб українські сили залишалися на висотах у Покровську, Добропіллі, в районі шахти "Червоноармійська-Західна".

Яка ситуація на Покровському напрямку?