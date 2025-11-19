Про це в етері 24 Каналу розповів командир 429 окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко, додавши, що це має дати противнику передумову для просування далі, аби вийти на основні логістичні шляхи СОУ, через які здійснюється постачання необхідного оборонцям Донеччини.

Скільки бійців Росія кинула на взяття Покровська?

Російське командування спрямувало на захоплення Покровська шалені ресурси. Адже очільник Кремля наказав окупувати місто, чого б це не вартувало.

Та кількість сил і засобів, яку ворог сконцентрував на цьому відтинку – безпрецедентна. Це 170+ тисяч російських солдат. Противник суттєво переважає за кількістю особового складу, техніки,

– констатував Федоренко.

Він наголосив, що Росія зосередила на Покровському напрямку свої основні підрозділи, які виконують завдання за допомогою безпілотних систем, авіації. Він також підкреслив, що артилерійський потенціал з боку ворожого війська присутній повною мірою.

Незважаючи на таку шалену концентрацію ресурсів і те, що диктатор Путін визначив завдання перед своєю армією окупувати Покровськ якнайшвидше, командир 429 полку зауважив, що Сили оборони здійснюють активний спротив і б'ють противника у всіх щілинах, підвалах, укриттях, де той переховується.

Як наслідок, в титанічній роботі щохвилини СОУ роблять подвиг, руйнують наміри противника, зривають плани Путіна і обороняють нашу землю. Ситуація дуже складна, але ми тримаємо стрій,

– запевнив Федоренко.

Яка ситуація в районі Покровська: дивіться на карті

Бої за Покровськ: що відбувається на цьому відтинку?