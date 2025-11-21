Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, отметив, что сейчас контроль над Покровском происходит одновременно и украинскими силами, и вражескими. Осуществляется это благодаря работе дронов с обеих сторон.

К теме Бои в Покровске, россияне в Новопавловке и угроза окружения Гуляйполя: как изменилась линия фронта за неделю

Почему важно удерживать Покровский рубеж?

Свитан отметил, что в Покровске продолжаются стрелковые бои через полосу, когда каждая из сторон пытается зайти и занять лучшую позицию. А дальше во время столкновения украинские защитники и противник вступают непосредственно в огневое столкновение.

Однако это единичные случаи, потому что в Покровске нет зоны боестолкновения как таковой. Это в целом килзона, которая опасна для обеих сторон,

– подчеркнул военный эксперт.

Особенно она опасна для россиян – они несут огромные потери, потому что пытаются наступать. А любая сторона, атакующая, имеет большие потери, чем та, что обороняется.

К слову. Военный обозреватель из Израиля Давид Шарп предположил, если ВСУ отойдут от Покровска и Мирнограда, то произойдет уменьшение линии фронта. Такое сокращение линии боестолкновения, по его словам, может быть выгодно обеим сторонам.

"Для украинских сил очень важно выполнять первоочередную задачу армии, обороняющейся армии. Это – ликвидацию армии противника, наступающей. Освобождение наших территорий – это следствие выполнения именно первой задачи", – объяснил полковник запаса.

Ситуация на Покровском направлении: смотрите на карте



В то же время Украине, по его мнению, нельзя потерять Покровский рубеж, иначе позволим россиянам спланировать дальнейшее продвижение на запад. Для врага откроется стратегическая перспектива – он начнет захватывать Днепропетровскую, Полтавскую области и попытается дооккупировать Запорожскую.

Покровский рубеж – это последняя гряда Донецкого кряжа. Покровская высота – 200 метров над уровнем моря. Дальше, западнее, идет снижение до 50 метров, а после – ровная поверхность до Днепра. Это почти 200 километров оперативного пространства,

– подчеркнул Роман Свитан.

Поэтому важно удерживать Покровский рубеж в серой зоне, в зоне боев. Главное, как отметил военный эксперт, чтобы украинские силы оставались на высотах в Покровске, Доброполье, в районе шахты "Красноармейская-Западная".

Какова ситуация на Покровском направлении?