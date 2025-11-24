Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Силы специальных операций.

Как ССО спасли собратьев на Покровском направлении?

Операторы дронов из 3 полка Сил специальных операций действуют на горячем Покровском направлении. Во время одной из операций бойцы провели важнейшую работу и спасли жизнь украинских пехотинцев.

Один из налетов защитники осуществили с целью уничтожения оккупантов и эвакуации раненых военных Сил обороны, которых не могли забрать с их позиции из-за активных действий россиян.

Так удалось не только выполнить поставленную задачу, но и пленить противника. В этом бойцам способствовала погода. Слаженные действия группы ССО и современные технологии помогли успешно завершить операцию.

Операторы отряда SWORD GROUP зашли в зону боевого столкновения и уничтожили двух солдат противника, еще один решил сдаться в плен. Пленному оказали медицинскую помощь и эвакуировали. Благодаря удачным действиям наших воинов позиция смежников была разблокирована,

С помощью наземного роботизированного комплекса с поля боя вывели трех раненых украинских защитников.

