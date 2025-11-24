Про це пише 24 Канал з посиланням на Сили спеціальних операцій.

Як ССО врятували побратимів на Покровському напрямку?

Оператори дронів з 3 полку Сил спеціальних операцій діють на гарячому Покровському напрямку. Під час однієї з операцій бійці провели надважливу роботу та врятували життя українських піхотинців.

Один з нальотів захисники здійснили з метою знищення окупантів та евакуації поранених військових Сил оборони, яких не могли забрати з їхніх позиції через активні дії росіян.

Так вдалося не лише виконати поставлене завдання, але й полонити противника. У цьому бійцям сприяла погода. Злагоджені дії групи ССО та сучасні технології допомогли успішно завершити операцію.

Оператори загону SWORD GROUP зайшли в зону бойового зіткнення і знищили двох солдатів противника, ще один вирішив здатись в полон. Полоненому надали медичну допомогу та евакуювали. Завдяки вдалим діям наших воїнів позиція суміжників була розблокована,

– йдеться в повідомленні.

За допомогою наземного роботизованого комплексу з поля бою вивели трьох поранених українських захисників.

Як тривала евакуаційна операція біля Покровська: дивіться відео

