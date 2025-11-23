Ворог веде наступальні дії у бік Покровсько-Мирноградської агломерації. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Сили спеціальних операцій ЗСУ.
Яких ударів по ворогу завдали ССО?
У самому Покровську було ліквідовано ключову позицію противника, що забезпечувала суттєву тактичну перевагу російській армії. На "висоті" промислового об’єкта працювали ворожі снайпери, які контролювали вогнем розлогу територію, а також відбувалося накопичення особового складу. Удар баражуючого боєприпасу Middle strike знищив цю точку разом із живою силою противника.
ССО завдають ударів по позиціях ворога біля Покровська: дивіться відео
У селі Шахове ліквідовано місце зосередження штурмових підрозділів Росії. На момент ураження в будівлі перебували військовослужбовці 336-ї окремої гвардійської бригади морської піхоти, яка має завдання замкнути кільце навколо Покровська з північного напрямку. Кілька дронів ССО вразили ціль.
У Сонцівці знищено тимчасову базу та склад боєприпасів екіпажу ударних дронів 6-го гвардійського танкового полку 90-ї гвардійської танкової дивізії Росії. Унаслідок ударів ліквідовано особовий склад противника.
У Докучаєвську знищено склад боєприпасів російських військ, який використовувався як логістичний вузол для підрозділів, що беруть участь у наступі на Покровськ.
У селі Рибинське було вражено локацію підрозділу матеріально-технічного забезпечення угруповання "Восток". Колишні виробничо-складські об’єкти росіяни переобладнали у військову базу з укріпленнями та значною активністю вантажного транспорту. Після визначення пріоритетних цілей дрони ССО завдпли успішних ударів по кількох об’єктах.
Росіянам не вдається закріпитися у центрі Покровська
Сили оборони стримують ворога та проводять пошуково-ударні дії для ліквідації росіян у Покровську. Тривають стрілецькі бої, а противнику не вдається закріпитися.
До ліквідації ворога у середмісті залучають штурмові групи у взаємодії з іншими підрозділами у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ. Зокрема, днями 425-й окремий штурмовий полк "Скала" провів зачистку в районі залізничного вокзалу, Покровського педагогічного училища та скверу Соборний.
Росіяни намагаються наступати з північної частини міста через залізницю, але зазнають катастрофічних втрат.