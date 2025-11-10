Об этом в эфире 24 Канала отметил руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХI" Павел Лакийчук, добавив, что сейчас среди экспертов идет дискуссия на тему того, стоит ли ВСУ продолжать удерживать Покровск, или лучше отойти оттуда.

На Покровске враг не остановится

Если представить, что россиянам удастся взять под полный контроль Покровск, то Лакийчук отметил, что останавливаться враг не этом не будет. Он назвал два направления фронта, которые могут открыться.

У нас есть Павлоградское направление, которое будет очень соблазнительным для Путина, россияне двинутся на Днепр, чтобы зайти Запорожью в тыл. Это слишком амбициозная цель. Есть и другая – Добропольский выступ. Я его считаю стратегической целью противника,

– озвучил Лакийчук.

Руководитель программ безопасности Центра глобалистики подчеркнул, что после возможного взятия Покровска и Мирнограда, российские войска начнут отрезать Константиновку и Дружковку, двигаясь на Краматорск. Он отметил на том, что решение относительно отхода украинских войск или продолжения держания обороны Покровска должно принимать высшее военное руководство, которое видит общую картинку фронта.

"Ситуация очень сложная. В Покровске продолжаются уличные бои, особенно в южной части города. Сейчас задача от нашего командования – удерживать северную часть, чтобы сохранить коридор до Мирнограда, который находится в условном "ковше". На него с севера давит часть сил 51 армии врага", – рассказал Лакийчук.

По его словам, если украинским Силам обороны удастся добить противника на Добропольском выступе, тогда ситуация может кардинально измениться. Он отметил, что южную часть Покровска пока считать "серой зоной" неуместно, потому что там продолжаются бои, на этом участке находятся и войска России, и украинские бойцы.

Это очень сложная форма ведения боевых действий как для противника, так и для наших защитников. С одной стороны видим сейчас пример Купянска, где в аналогичной ситуации СОУ успешно действуют, но там пропорции другие. Если этот пример удастся перенести и на Покровск, то удержать город можно будет,

– подытожил Лакийчук.

Что происходит на Покровском направлении: смотрите на карте

Какова ситуация в Покровско-Мирноградской агломерации: