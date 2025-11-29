За минулу добу відбулося 311 боєзіткнень з ворогом. Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ. Противник вдарив по позиціях Сил оборони та населених пунктах двома ракетами, 50 керованими авіабомбами, здійснив 2998 артобстрілів та застосував 1721 дрон-камікадзе.

Як змінилася лінія фронту?

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках було чотири бойові зіткнення. Росіяни залучили для ураження п’ять керованих авіабомб, здійснив 189 обстрілів, зокрема 6 – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник атакував українські позиції 10 разів біля Вовчанська, Синельникового, Лиману та в напрямку Дворічанського й Колодязного.

На Куп’янському напрямку сталося 11 бойових зіткнень. Штурми вдалося зупинити біля Піщаного, Куп’янська, Петропавлівки та Кругляківки.

На Лиманському напрямку окупанти атакували 38 разів і намагалися вклинитися в нашу оборону у районах Греківки, Ольгівки, Твердохлібового, Шийківки, Дружелюбівки, Середнього, Карпівки, Дробишевого, Новоселівки, Коровиного Яру, Зарічного, Ставків, Торського та у бік Червоного Ставу.

Бойові дії на Лиманському напрямку: карта фронту

На Слов’янському напрямку ворог наступав 17 разів у районах Діброви, Ямполя, Дронівки, Васюківки та Сіверська.

На Краматорському напрямку Сили оборони зупинили чотири просування росіян у районах Часового Яру та Ступочок.

На Костянтинівському напрямку окупанти атакували 31 раз у районах Костянтинівки, Олександро-Шультиного, Плещіївки, Степанівки, Русиного Яру, Миколайпілля та Софіївки.

Ворог атакує Сили оборони на Костянтинівському напрямку: карта

На Покровському напрямку захисники не дали просунутися вперед і зупинили 82 штурми у районах Федорівки, Родинського, Білицького, Нового Шахового, Шахового, Новоекономічного, Никанорівки, Мирнограда, Гришиного, Звірового, Котлиного, Удачного, Молодецького, Новомиколаївки, Новопавлівки та у бік Дорожнього й Нового Донбасу.

До речі, як розповів в ефірі 24 Каналу речник Української добровольчої армії Сергій Братчук, ситуацію біля Покровська вдалося дещо стабілізувати завдяки спецопераціям українських сил. Росіяни з південної частини міста намагаються рухатися до центру, але не мають значних успіхів.

Ситуація на Покровському напрямку сьогодні: показуємо на карті

На Олександрівському напрямку противник здійснив 56 атак у районах Ялти, Толстого, Іванівки, Андріївки-Клевцового, Олександрограда, Січневого, Вороного, Соснівки, Степового, Вербового, Вишневого, Злагоди, Піддубного, Воскресенки, Привільного, Красногірського та Єгорівки.

На Гуляйпільському напрямку вдалося зупинити 17 спроб росіян просунутися вперед у бік Варварівки, Добропілля, Затишшя, а також у районах Гуляйполя та Зеленого.

На Оріхівському напрямку ворог намагався 11 разів просунутися на позиції українських військ у районах Степового, Щербаків, Приморського, Новоандріївки та Кам’янського.

На Придніпровському напрямку було дві атаки окупантів у напрямку Антонівського мосту, однак успіху вони там не мали.

Що відбувалося на фронті останнім часом?