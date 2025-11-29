Эксперт-международник Марк Тот объяснил 24 Каналу, что Украине удалось отбить некоторые неприемлемые пункты. Однако война не приближается к завершению, поскольку Путин стремится к полному контролю.

Способны ли новые договоренности повлиять на стратегию Кремля?

"Президенту Зеленскому пришлось искать способ сотрудничества с администрацией Трампа, чтобы сохранить критически важную для украинской армии американскую военную помощь и разведданные", – отметил Тот.

Благодаря посредничеству Кирилла Буданова и Андрея Ермака, удалось наладить контакт с госсекретарем США Марко Рубио. Это позволило Украине отбить часть неприемлемых условий.

В частности больше не существует требования, чтобы Украина отказалась от Донбасса, особенно от укрепленного пояса, который имеет ключевое значение для обороны страны до Киева.

Путин с первого дня стремится к полному контролю над Донбассом и всей Украиной. Любой компромиссный вариант для него неприемлем. К сожалению, мы не приблизились к завершению этой войны,

– сказал Тот.

Что известно о ходе мирных переговоров?