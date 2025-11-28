Почему Путин "тянет" с мирным урегулированием конфликта?

Украинские и европейские чиновники делают все возможное, чтобы загладить внезапный мирный план Трампа, который выглядит выгодным только для Кремля. Однако никто не знает, действительно ли Путин готов идти хоть на какие-то уступки. Российский диктатор продолжает войну несмотря на огромные потери, чтобы заставить Украину согласиться на его условия.

Аналитики издания утверждают, что ситуация на фронте только укрепляет позицию России на переговорах: Украина теряет территории, переживает масштабный коррупционный скандал, сталкивается с нехваткой средств и военных. В то же время и США теряют терпение к этому "конфликту".

В Кремле считают, что ослабление Украины во всех аспектах точно играет в пользу России.

Научный сотрудник Центра Карнеги Россия Евразия Татьяна Становая отмечает, что главной целью Москвы в этой войне является истощение Украины. По ее словам, регулярные удары по инфраструктуре и медленное продвижение на фронте точно должны дать результаты Кремлю – если не сейчас, то через несколько месяцев или даже через год. Становая добавляет, что хоть Путин несколько ошибся в начале войны, недооценив украинское сопротивление, от хорошо осознает, что сейчас имеет преимущество.

Украина сама находится во все более глубоком кризисе, и рано или поздно она развалится – он это четко знает, и это все. Ему (Путину – 24 Канал) больше ничего знать не нужно,

– подчеркнула научная сотрудница.

От каких условий Путин не отступит?

Российский диктатор настаивает на четких гарантиях, что Украина не вступит в НАТО и не будет расширять сотрудничество с Западом. Еще один пункт, который является категорическим в риторике Путина – существенное ограничение военных возможностей Украины. Кроме этого, он хочет особого статуса для русского языка и православной церкви московского патриархата.

Аналитики отмечают, что летние переговоры с Трампом на Аляске касались еще одного ключевого требования Кремля. Россия стремится установить контроль над всем Донбассом, включая территории, которые сейчас находятся под контролем Украины.

По информации издания, есть признаки, что Путин не поддержал бы даже начальный 28-пунктный мирный план якобы Трампа. Однако российский диктатор заявил, что этот документ может быть основой для договоренностей, но и он требует серьезной доработки. Советник Путина Юрий Ушаков добавил, что часть пунктов подходит Москве, "но далеко не все".

Несмотря на заявления Путина о готовности воевать "до последнего украинца" он все же стремится укрепить свои отношения с Трампом и все еще надеется на возможное смягчение санкций, новые экономические возможности с США и широкие политические выгоды. Аналитики подчеркивают, что Путина привлекает такой сценарий, однако от ключевых военных целей он точно не откажется.

Директор программы "Европа, Россия и Евразия" в Центре стратегических и международных исследований Макс Бергманн отмечает, что Москва, вероятно, рассчитывает, что новый этап переговоров снова провалится, поэтому США прекратят поддержку Украины. А это лишь ускорит ее ослабление.

На какие уступки страны-участники переговорного процесса точно не согласятся?

После понимания четкой и не уступчивой позиции Путина европейские чиновники резко раскритиковали пункты плана, которые ограничивают НАТО и дают Москве влияние на европейскую экономику. Поэтому США согласились вынести эти спорные вопросы в отдельный переговорный блок. В то же время Украина настояла, что переговоры по территориям должны начинаться с нынешней линии фронта и поставила под сомнение условие Путина по сокращению ВСУ. Москва же назвала европейские предложения бесполезными, ведь любой вариант, который будет отходить от договоренностей, достигнутых между США и Россией на саммите в Аляске, считается неприемлемым.

Какие заявления относительно мирного соглашения сделал Путин?