Аналитики The New York Times предполагают, что Путин чувствует преимущество и давит дальше, надеясь выбить от Украины еще больше уступок, пишет 24 Канал.
Почему Путин "тянет" с мирным урегулированием конфликта?
Украина сама находится во все более глубоком кризисе, и рано или поздно она развалится – он это четко знает, и это все. Ему (Путину – 24 Канал) больше ничего знать не нужно,
– подчеркнула научная сотрудница.
От каких условий Путин не отступит?
Российский диктатор настаивает на четких гарантиях, что Украина не вступит в НАТО и не будет расширять сотрудничество с Западом. Еще один пункт, который является категорическим в риторике Путина – существенное ограничение военных возможностей Украины. Кроме этого, он хочет особого статуса для русского языка и православной церкви московского патриархата.
Аналитики отмечают, что летние переговоры с Трампом на Аляске касались еще одного ключевого требования Кремля. Россия стремится установить контроль над всем Донбассом, включая территории, которые сейчас находятся под контролем Украины.
По информации издания, есть признаки, что Путин не поддержал бы даже начальный 28-пунктный мирный план якобы Трампа. Однако российский диктатор заявил, что этот документ может быть основой для договоренностей, но и он требует серьезной доработки. Советник Путина Юрий Ушаков добавил, что часть пунктов подходит Москве, "но далеко не все".
Несмотря на заявления Путина о готовности воевать "до последнего украинца" он все же стремится укрепить свои отношения с Трампом и все еще надеется на возможное смягчение санкций, новые экономические возможности с США и широкие политические выгоды. Аналитики подчеркивают, что Путина привлекает такой сценарий, однако от ключевых военных целей он точно не откажется.
Директор программы "Европа, Россия и Евразия" в Центре стратегических и международных исследований Макс Бергманн отмечает, что Москва, вероятно, рассчитывает, что новый этап переговоров снова провалится, поэтому США прекратят поддержку Украины. А это лишь ускорит ее ослабление.
На какие уступки страны-участники переговорного процесса точно не согласятся?
Какие заявления относительно мирного соглашения сделал Путин?
На пресс-конференции 27 ноября российский диктатор сообщил о якобы оккупации российской армией Покровска, Мирнограда и Волчанска. "А что дальше? Далее – Славянск, Купянск, Комсомольск и Северск", – добавил он. Однако в Донецкой области нет города с названием Комсомольск. Если говорится о Комсомольском в Донецкой области, то россияне оккупировали его еще в 2014 году.
Во время пресс-конференции, Путин отметил, что он не будет подписывать никакие документы с нынешним украинским руководством и обвинил Киев в "стратегической ошибке" из-за якобы страха проводить выборы.
В то же время диктатор цинично заявил, что Россия готова продолжать воевать "до последнего украинца".