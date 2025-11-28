Мирные переговоры застревают в кругу неудач, оставляя Зеленского под постоянным давлением. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на CNN.

Действительно ли мирное соглашение может остановить войну в Украине?

Владимир Зеленский в очередной раз оказывается перед сложным выбором: взвесить гарантии безопасности от США и Европы или сделать шаг назад и уступить диктатору в Донецкой области, нанеся для Украины значительный ущерб в политическом и военном положении. Аналитики считают, что это достаточно плохая сделка, а если Кремль еще и ее нарушит, выбора вообще нет.

Очевидно Киев и его союзники надеются, что Украина сможет довести до предела расходы России на войну и ее экономику и увидеть как страна разваливается. Но предсказать насколько такое развитие событий реальное просто невозможно. Издание отмечает, что проблемы Украины более очевидны и серьезны.

По словам аналитиков, Зеленскому придется вести очень рисковую борьбу. Ведь Россия имеет больше ресурсов и постепенно продвигается на фронте, тогда как Украине не хватает сил, чтобы просто остановить наступление врага.

В то же время последние 10 месяцев дипломатической работы и вызовов приблизили к возможности заключить мирное соглашение.

На каком этапе сейчас переговорный процесс по миру в Украине?

Ранее президент США Дональд Трамп отмечал, что мирное соглашение о войне России с Украиной должно быть подписано ко Дню благодарения, однако впоследствии сам отказался от установленного срока. Это свидетельствует о том, что предстоящая встреча его спецпредставителя Стива Уиткоффа с Кремлем вряд ли приведет к результатам.

Издание отмечает, что разногласия между Киевом и Москвой остаются большими, а из-за упрямства сторон продолжают гибнуть и страдать люди. Путин вряд ли согласится на любое соглашение, которое не дает ему полного контроля над всем Донбассом, а украинцы не отдадут диктатору свои территории из-за военных и политических убеждений.

Аналитики считают, что повторяющаяся неспособность сблизить позиции Киева и Москвы делает любой процесс просто иллюзией. Переговоры сначала с Украиной, а затем с Россией создают видимость процесса, однако он отнюдь не приводит к результату.

Какова ситуация сейчас в Украине?