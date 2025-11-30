Чрезвычайный и полномочный посол Украины в Великобритании и бывший главнокомандующий Вооруженных сил Украины (2021 – 2024) Валерий Залужный опубликовал статью, в которой обсуждаются эффективные гарантии безопасности для Украины. Подробности рассказывает 24 Канал со ссылкой на Liga.Net.

Смотрите также Ближайшие дни будут важными, и многое может измениться, – Зеленский

Как Залужный высказался относительно гарантий безопасности?

Экс-главнокомандующий ВСУ отметил, что одним из ключевых аспектов формирования политической цели войны для Украины является вопрос гарантий безопасности.

По его убеждению, сегодня понятие прекращения войны является не только очевидным, но и необходимым из-за ряда локальных и глобальных факторов. В то же время реалии конфликта усложняют достижение этой цели.

Залужный подчеркивает, что предпосылок для заключения окончательного мирного договора пока нет. Основным фактором являются активные боевые действия и удары по экономике с обеих сторон.

Поэтому смещение акцента с переговоров о прекращении огня на заключение мирного соглашения пока невозможно для восприятия украинской стороной, ведь страна уже заплатила слишком высокую цену.

Еще одной преградой, по словам Залужного, является отсутствие эффективного механизма международного права и гарантий его соблюдения. Без надежных гарантий долгосрочной безопасности заключать соглашения невозможно.

Важно! Среди потенциальных гарантий, которые могли бы обеспечить мир, он называет вступление Украины в НАТО, размещение ядерного оружия на ее территории или развертывание большого военного контингента союзников, способного противостоять России.

Однако на сегодня ни одно из этих решений не рассматривается, и, учитывая технологическую и доктринальную неподготовленность любой другой страны-участницы НАТО, реализация таких мероприятий остается маловероятной.

На слова Залужного уже отреагировали в США. Так, сенатор-республиканец Линдси Грэм считает, что предложенные Залужным гарантии безопасности "значительно превышают возможные".

В это критическое время крайне важно, чтобы любой анализ соответствовал критериям реальных возможностей. Упомянутые гарантии безопасности, включая вступление в НАТО и размещение ядерного оружия в Украине, по моему мнению, не пройдут,

– написал Грэм в соцсети X.

Залужный также отмечает, что развитие технологий и увеличение ударных возможностей потенциально удешевляет ведение войны, что в будущем может привести к тому, что и России понадобятся аналогичные гарантии безопасности.

В таком случае, по его мнению, основу этих гарантий должны составлять экономические рычаги, которые обеспечат стабильность в послевоенные годы как в Украине, так и в России.

Последние новости о гарантиях безопасности для Украины