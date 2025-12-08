О причинах журналистам рассказал руководитель спецподразделения Group 13 Главного управления разведки МОУ с позывным "Тринадцатый". Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на Associated Press.

По словам "Тринадцатого", украинские атаки заставили Россию адаптироваться, что ограничило возможности для масштабных ударов, как это было в начале полномасштабного вторжения.

Сейчас я могу сказать следующее: мы не потеряли эффективность. Мы просто дошли до точки, когда держим врага в шорах,

– отметил военный.

Однако более сложных атак по силам противника можно ожидать уже в следующем году.

Командир также добавил, что вражеские корабли "практически бездействуют и постоянно прячутся", часто отдаляясь от порта лишь 40 километров – чтобы выпустить ракеты, а затем вернуться.

И в определенном смысле это также результат деятельности нашей части, ведь можно представить, сколько стоит содержание флота, который не может действовать в море,

– подчеркнул он.

Следующий этап эволюции украинских беспилотников будут базироваться на более глубокой интеграции искусственного интеллекта. Модели будут обучать, используя большой архив оперативных данных.

К слову, прошлом месяце появилась информация, якобы морские дроны использовали для ударов по судам российского "теневого флота", которые обходят санкции. Однако "Тринадцатый" отказался комментировать эти операции.

Какие дроны использует ГУР?