Про причини журналістам розповів керівник спецпідрозділу Group 13 Головного управління розвідки МОУ із позивним "Тринадцятий". Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на Associated Press.

Чи готує Україна нові удари по ЧФ?

За словами "Тринадцятого", українські атаки змусили Росію адаптуватися, що обмежило можливості для масштабних ударів, як це було на початку повномасштабного вторгнення.

Наразі я можу сказати таке: ми не втратили ефективність. Ми просто дійшли до точки, коли тримаємо ворога в шорах,

– зауважив військовий.

Однак складніших атак по силах противника можна очікувати вже наступного року.

Командир також додав, що ворожі кораблі "практично не діють і постійно ховаються", часто віддаляючись від порту лише 40 кілометрів – щоб випустити ракети, а потім повернутися.

І в певному сенсі це також результат діяльності нашої частини, адже можна уявити, скільки коштує утримання флоту, який не може діяти в морі,

– підкреслив він.

Наступний етап еволюції українських безпілотників базуватиметься на глибшій інтеграції штучного інтелекту. Моделі навчатимуть, використовуючи великий архів оперативних даних.

До слова, минулого місяця з'явилася інформація, нібито морські дрони використали для ударів по суднах російського "тіньового флоту", які обходять санкції. Проте "Тринадцятий" відмовився коментувати ці операції.

Які дрони використовує ГУР?