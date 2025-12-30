Цена дворца оценивается в около 10 миллиардов рублей. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на расследование ФБК.

Смотрите также "Атака на резиденцию" Путина в Валдае: как реагирует мир на очередную ложь России

Как выглядит дворец Путина в Крыму?

Сначала на месте дворца было здание пансионата "Мыс Айя". Но потом он понравился Виктору Януковичу, который начал строить там себе дачу.

После аннексии Крыма в 2014 году вместе с полуостровом Путин украл себе и дачу, перестроив ее в настоящий дворец.

Он имеет площадь 9 000 квадратных метров, а соседнее здание для приема гостей – еще 5 000 квадратных метров. Отдельно возведены дома для персонала, технические сооружения, вертолетная площадка. Есть также собственная асфальтированная набережная, пирс и искусственный пляж.

Как выглядит дворец Путина в оккупированном Крыму (Фото ФБК)

Расследователи показали планы зданий и даже фото изнутри.

Главное здание выполнено в стиле ампира и ар-деко. Оно декорировано массивным фронтоном с пилястрами и колоннами. Интересно, что по периметру оно декорировано фризом "с изображением основных вех истории освоения Крыма".



Главное здание дворца / Скриншот



Фриз, изображающий "освоение Крыма" / Скриншот

В главном здании на верхнем этаже есть огромная спальня, в дальнем углу которой стоит облучатель-рециркулятор воздуха. Такие часто ставят в больницах, поликлиниках и других медицинских учреждениях – там внутри ультрафиолетовые лампы, которые обеззараживают воздух, убивают бактерии и вирусы. Такие устройства видели в нескольких резиденциях Путина, в частности официальных, и его кабинете.

Главный зал огромный – 233 квадратных метра. В нем мраморный камин, 8 метровое окно с видом на море, большой обеденный стол на около 20 человек.



Гостиная Путинского дворца / Скриншот

В ванных комнатах по 50 квадратных метров мрамор и позолота. Только краники, крючки и держатели для туалетной бумаги в виде роз и драконов (отличаются в зависимости от комнаты) стоят более 22 миллионов рублей (более 280 тысяч долларов).

Позолота в ванной Путина

Этажом ниже расположена частная больница. В ней есть кабинет врача общей практики и кабинет стоматолога. Также есть отдельная операционная с аппаратом ИВЛ, дефибриллятором-монитором, аппаратом для наркоза, оборудованием для мониторинга состояния пациента, рентгеном, аппаратами для гастроскопии и колоноскопии и тому подобное.

Также в состав медцентра входят моечная и стерилизационная комнаты, помещения кислородных концентраторов, помещения для хранения медицинских отходов.

В левом крыле этого этажа – огромный спа-центр. Это большой бассейн с мраморным интерьером, контрастные купели, которые есть во всех резиденциях Путина и даже на его яхте, душевая, хамам, кабинет сухого флоатинга, массажный кабинет, кресло для обмывания ног и криокамера.

На цокольном этаже – зона развлечений с кинозалом на 8 мест, но с 15-ю колонками. Также есть клуб с бильярдной, сигарной и винным погребом с холодильниками для сыра и хамона. Там также есть аквариум 3 на 5 метров. На террасе – открытый бассейн и джакузи.

Для гостей кремлевского диктатора обустроены 4 спальни с теми же кранами-драконами в ваннах. Также для них есть салон красоты, тренажерный зал, бар, и комната для чемоданов.

Цена всего комплекса оценивается в 10 миллиардов рублей (почти 130 миллионов долларов).

Фактически его оплатили те же люди и компании, что и дворец в Геленджике. В техническом задании на интерьеры прямо указаны требования ФСО, которая охраняет непосредственно российского президента. Ключевым подрядчиком выступала управляющая компания "Кредо", которая ранее строила и обслуживала официальные и неофициальные резиденции Путина в Геленджике, Валдае и Красной Поляне.

Расследование ФБК: смотрите видео

Россия обвиняет Украину в атаке на резиденцию Путина