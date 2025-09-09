Что известно о санкциях?
По данным дипломатических источников, Франция и Германия предлагают Европейскому союзу принять меры против российской нефтяной компании "Лукойл", работающей в Европе, а также против других внешних игроков, которые помогают Москве сбывать нефть, пишет 24 Канал со ссылкой на RTBF.
Как отмечается, эти инициативы включены в проект 19-го пакета санкций.
Какими будут санкции?
В рабочем документе Парижа и Берлина подчеркивается, что доходы от экспорта нефти и газа остаются главным источником финансирования войны России против Украины.
Поэтому страны считают необходимым усилить контроль над компаниями и третьими странами, вовлеченными в торговлю углеводородами, в том числе над "Лукойлом"
Важно! "Лукойл" является одной из последних частных нефтяных компаний в России. Она входит в число крупнейших добытчиков нефти и владеет сетью автозаправок в ЕС, включая Бельгию.
Франция и Германия также предлагают усилить санкции против государств, которые способствуют обходу действующих ограничений. Речь идет, частности, о введении мер против нефтеперерабатывающих заводов, которые закупают российскую нефть и перепродают продукцию в ЕС как сырье другого происхождения.
Отдельное внимание уделяется контролю за финансовыми схемами, позволяющими обходить западные санкции.
Примечательно! В документе отмечается, что почти 250 небольших банков участвуют в операциях, направленных на поддержку российской военной машины.
Предложения, подготовленные Европейской комиссией, еще должны быть утверждены всеми 27 странами-членами ЕС. США со своей стороны заявили о готовности ввести дополнительные санкции против России и призвали европейских партнеров активнее действовать самостоятельно.
Что нужно знать о санкциях против России?
ЕС готовится к введению новых санкционных ограничений против России. Этот пакет, который будет уже 19-м с начала полномасштабного вторжения Москвы в 2022 году, может также включать российские платежные и кредитные карточные системы, криптобиржи, а еще дополнительные ограничения на торговлю нефтью. ЕС надеется согласовать ряд новых мер с Соединенными Штатами.
США выразили готовность усилить экономическое давление на Россию. По словам министра финансов США Скотта Бессента, Вашингтон изучает возможность введения новых санкций. Среди прочего, может быть одобрено повышение пошлин для государств, которые продолжают закупать российскую нефть. Такой шаг, как считают в США, способен нанести серьезный удар по экономике России.