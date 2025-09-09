Об этом 24 Каналу рассказал глава Центра политических студий "Доктрина" Ярослав Божко. Недавно была информация, что европейские лидеры были разочарованы, что Трамп не ввел санкций против России. Впрочем, президент США не понимал, почему Европа до сих пор покупает российскую нефть.

Почему там до сих пор не ввели санкции против России?

Как отметил Божко, Европа могла бы заменить российские энергоносители на американские. Но это будет означать лишь увеличение их энергетической зависимости от США, от чего будет расти и прямая, и политическая, и военная зависимость.

Это значимый фактор, на который Европа просто так не может пойти. А что предлагают США в обмен? Если они параллельно идут на уменьшение военного присутствия, то для Европы это несколько односторонняя игра. Здесь Украина страдает от ситуации, что существует глобальный рынок, на котором любой удар по российскому энергетическому сектору часто еще является ударом по тому, кто его наносит,

– отметил Божко.

Если бы Европа имела возможность полноценно отказаться от российских энергоносители без последствий, то уже давно бы это сделала. Поэтому сейчас идет определенная игра в "пинг-понг".

Соединенные Штаты также осознают, что они будут терять от своей же торговли с Китаем, если введут против них вторичные санкции. И ни одна сторона здесь пока не готова делать первый шаг.

Между США и ЕС нет полноценного доверия. Каждая из групп хочет быть в положении, где вводит санкции второй. Это для того, чтобы убедиться, что другая сторона не кинет. Нехватка доверия тормозит процесс. Пока непонятна общая канва европейско-американского соглашения – до тех пор непонятное положение по санкциям,

– отметил Божко.

