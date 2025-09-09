Про це 24 Каналу розповів голова Центру політичних студій "Доктрина" Ярослав Божко. Нещодавно була інформація, що європейські лідери були розчаровані, що Трамп не запровадив санкцій проти Росії. Утім, президент США не розумів, чому Європа досі купує російську нафту.

Чому там досі не запровадили санкції проти Росії?

Як наголосив Божко, Європа могла б замінити російські енергоносії на американські. Але це означатиме лише збільшення їхньої енергетичної залежності від США, від чого зростатиме і пряма, і політична, і військова залежність.

Це значущий фактор, на який Європа просто так не може піти. А що пропонують США в обмін? Якщо вони паралельно йдуть на зменшення військової присутності, то для Європи це дещо однобічна гра. Тут Україна страждає від ситуації, що існує глобальний ринок, на якому будь-який удар по російському енергетичному секторі часто ще є ударом по тому, хто його завдає,

– зазначив Божко.

Якби Європа мала можливість повноцінно відмовитися від російських енергоносії без наслідків, то вже давно би це зробила. Тому зараз йде певна гра в "пінг-понг".

Сполучені Штати також усвідомлюють, що вони втрачатимуть від своєї ж торгівлі з Китаєм, якщо запровадять проти них вторинні санкції. І жодна сторона тут поки не готова робити перший крок.

Між США і ЄС немає повноцінної довіри. Кожна з груп хоче бути в становищі, де вводить санкції другою. Це для того, аби переконатися, що інша сторона не кине. Брак довіри гальмує процес. Поки незрозуміла загальна канва європейсько-американської угоди – доти незрозуміле становище по санкціях,

– зауважив Божко.

