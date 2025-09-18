Коли опублікують 19-й пакет санкцій проти Росії?

Процес ускладнили вимоги Трампа щодо дій з боку Європи, повідомляє 24 Канал з посиланням на Politico.

Проте дипломатка ЄС Кая Каллас запевнила, Комісія незабаром представить 19-й пакет санкцій проти Росії.

Росія випробовує Захід. Якщо Путін відчує якусь слабкість, він продовжуватиме рухатися вперед, бо хоче випробувати нас. Європа повинна твердо відповісти,

– сказала Каллас.

За її словами, ця твердість передбачає удар по російських банках, енергетичних компаніях, криптовалютних біржах та тіньових флотах. Головна мета – позбавлення Москви коштів для ведення війни.

Комісія повідомила послам країн ЄС, що їм слід очікувати пакету санкцій 19 чи 22 вересня. Попри це деякі чиновники сподіваються, що він може надійти раніше.

Що вимагає Трамп?

Головною вимогою Трампа було позбутися залежності НАТО від російської нафти. Проте ключовий член блоку – Туреччина – залежить від російського викопного палива та не приєдналася до інших країн, які запровадили санкції проти Москви через Україну.

В ЄС Угорщина та Словаччина гальмують прогрес у зусиллях щодо припинення своєї залежності від російських поставок енергоносіїв. Разом з цим Каллас не згадала скорочення імпорту нафти на вимогу Трампа у своєму переліку тем для майбутніх санкцій.

Що відомо про нові санкції проти Росії?