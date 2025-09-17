Які санкції готує Євросоюз у 19-му пакеті?

За словами європейських високопосадовців, серед нових санкцій ЄС у 19-му пакеті будуть обмеження проти нафтопереробних заводів Індії й Китаю, а також проти банків, які беруть участь у торгівлі російською нафтою, повідомляє 24 Канал з посиланням на Handelsblatt.

Ці обмеження, з одного боку, мають пришвидшити скорочення імпорту російських енергоносіїв європейськими країнами.

З іншого боку, санкції повинні вплинути на Індію та Китай, що продовжують купувати мільйони барелів нафти у Росії і таким чином підтримують воєнну машину Кремля.

Раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн говорила, що 19-й пакет санкцій проти Росії спрямують проти криптовалют, енергетичної сфери та банківського сектору.

До 18-го пакета вже потрапили два китайські банки та найбільший НПЗ Індії, а в майбутньому список можуть розширити за рахунок фінансових установ із Центральної Азії,

– зазначає видання.

Що відомо про 18-й пакет санкцій? У липні 2025 року Євросоюз ухвалив 18-й пакет санкцій проти Росії за вторгнення до України. Під санкції потрапили газопроводи "Північний потік" та "Північний потік-2", а також 105 додаткових суден "тіньового флоту" Кремля, які тепер заборонені в портах ЄС.

Санкції торкнулися 22 нових російських банків, які з 9 серпня 2025 року підпадають під повну заборону транзакцій. Крім того, ЄС запровадив санкції проти індійського НПЗ "Роснефті" та знизив цінову стелю на російську нафту з 60 доларів до 47,6 долара за барель.

19-й пакет санкцій проти Росії: що відомо?