Какие санкции готовит Евросоюз в 19-м пакете?

По словам европейских чиновников, среди новых санкций ЕС в 19-м пакете будет введение ограничений против нефтеперерабатывающих заводов Индии и Китая, а также против банков, участвующих в торговле российской нефтью, сообщает 24 Канал со ссылкой на Handelsblatt.

Эти ограничения, с одной стороны, должны ускорить сокращение импорта российских энергоносителей европейскими странами.

С другой стороны, санкции должны повлиять на Индию и Китай, продолжающих покупать миллионы баррелей нефти у России и таким образом поддерживают военную машину Кремля.

Ранее президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен говорила, что 19-й пакет санкций против России направят против криптовалют, энергетической сферы и банковского сектора.

В 18-й пакет уже попали два китайских банка и крупнейший НПЗ Индии, а в будущем список могут расширить за счет финансовых учреждений из Центральной Азии,

– отмечает издание.

Что известно о 18-м пакете санкций? В июле 2025 года Евросоюз принял 18-й пакет санкций против России за вторжение в Украину. Под санкции попали газопроводы "Северный поток" и "Северный поток-2", а также 105 дополнительных судов "теневого флота" Кремля, которые теперь запрещены в портах ЕС.

Санкции коснулись 22 новых российских банков, которые с 9 августа 2025 года подпадают под полный запрет транзакций. Кроме того, ЕС ввел санкции против индийского НПЗ "Роснефти" и снизил ценовой потолок на российскую нефть с 60 долларов до 47,6 доллара за баррель.

19-й пакет санкций против России: что известно?