Какие санкции готовит Евросоюз в 19-м пакете?
По словам европейских чиновников, среди новых санкций ЕС в 19-м пакете будет введение ограничений против нефтеперерабатывающих заводов Индии и Китая, а также против банков, участвующих в торговле российской нефтью, сообщает 24 Канал со ссылкой на Handelsblatt.
- Эти ограничения, с одной стороны, должны ускорить сокращение импорта российских энергоносителей европейскими странами.
- С другой стороны, санкции должны повлиять на Индию и Китай, продолжающих покупать миллионы баррелей нефти у России и таким образом поддерживают военную машину Кремля.
Ранее президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен говорила, что 19-й пакет санкций против России направят против криптовалют, энергетической сферы и банковского сектора.
В 18-й пакет уже попали два китайских банка и крупнейший НПЗ Индии, а в будущем список могут расширить за счет финансовых учреждений из Центральной Азии,
– отмечает издание.
Что известно о 18-м пакете санкций?
В июле 2025 года Евросоюз принял 18-й пакет санкций против России за вторжение в Украину. Под санкции попали газопроводы "Северный поток" и "Северный поток-2", а также 105 дополнительных судов "теневого флота" Кремля, которые теперь запрещены в портах ЕС.
Санкции коснулись 22 новых российских банков, которые с 9 августа 2025 года подпадают под полный запрет транзакций. Кроме того, ЕС ввел санкции против индийского НПЗ "Роснефти" и снизил ценовой потолок на российскую нефть с 60 долларов до 47,6 доллара за баррель.
19-й пакет санкций против России: что известно?
Сначала 19-й пакет санкций ЕС планировали представить во вторник, однако затем его неожиданно объявление перенесли. СМИ отмечали, что санкционный пакет якобы сняли с повестки дня Coreper II – Комитета постоянных представителей правительств государств-членов. Однако в Евросоюзе эти заявления опровергли.
Дипломатические источники сообщали, что Франция и Германия также настаивают на введении ограничений ЕС против российской нефтяной компании "Лукойл", которая действует в Европе, а также против других иностранных компаний, которые помогают России торговать нефтью.
В то же время президент США Дональд Трамп призывает Евросоюз полностью отказаться от закупок российской нефти и газа и призвал Брюссель ввести тарифы в размере до 100% против Индии и Китая за импорт энергоресурсов Москвы.