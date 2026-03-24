Где могут закрыться все АЗС?
Ассоциация их владельцев уже бьет тревогу в Бангладеш, передает Dhaka Tribune. Однако в правительстве страны с этим не согласны.
В Ассоциации владельцев заправочных станций Бангладеш выразили опасения относительно прекращения работы из-за недостатка топлива.
И хотя министр энергетики страны отрицает дефицит, 23 марта в столице торговлю осуществляли только три станции, возле которых образовались длинные очереди транспорта – от мотоциклов до грузовиков.
Пока мы пытаемся справиться с толпой мотоциклистов и обычных потребителей, в разных местах бывают случаи нападений на персонал и вандализма,
– рассказал глава организации.
Вероятно, нефтепродукты не поступили из хранилищ из-за праздников. Надеясь на появление топлива во второй половине дня, водители стояли в очередях даже перед закрытыми АЗС.
Один из них пожаловался журналистам, что даже если сможет в конце концов заправиться, то получит меньше, чем ему нужно. Другой водитель не понимает позиции власти: "Правительство говорит, что проблем нет. Но мы ездим от заправки до заправки и не можем найти топливо. В чем же на самом деле проблема?"
Напомним, в Financial Times писали, что Бангладеш покрывал импортом газа 95% своих энергетических потребностей. Однако из-за последних событий там ввели ежедневные ограничения на его поставки.
Университеты закрыли, а экзамены отменили. Премьер-министр Тарик Рахман якобы даже начал включать только половину ламп в своем офисе. "Он не использует кондиционеры, если это не является насущной необходимостью", – добавил пресс-секретарь чиновника.
Что происходит в других странах Южной Азии?
Пока премьер-министр Индии Нарендра Моди уверяет в отсутствии причин для паники, по стране скупают запасы и завышают цены, случаются даже кражи. Крематории переходят на электрические печи, отели в Мумбаи закрывают, а заведениям питания разрешили использовать керосин.
В Пакистане до конца марта закрыли школы, а университеты перевели на обучение в формате онлайн. В большинстве госучреждений ввели 4-дневную рабочую неделю.
Кроме того, кризис настиг Юго-Восточную Азию. Более 80% импортируемой Вьетнамом нефти поступало с Ближнего Востока, поэтому страна пытается принять меры, построив первую АЭС. Правда, помогать ей с этим будут россияне.