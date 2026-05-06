Как растут цены на бензин в США?

По данным аналитического сервиса GasBuddy, средняя розничная цена на бензин в США подскочила до более 4,50 доллара за галлон впервые с июля 2022 года, пишет Reuters.

Смотрите также Будет ли дорожать топливо в мае: эксперт назвал один важный нюанс

Отметку в 4 доллара топливо в Соединенных Штатах преодолело еще в конце марта. А во вторник стоимость бензина уже составляла 4,52 доллара за галлон в среднем по стране.

Самые высокие цены зафиксировали в Калифорнии – около 6,14 доллара за галлон.

По словам аналитиков, стоимость бензина растет вместе со скачками на нефтяном рынке, поскольку его участники опасаются длительных перебоев с поставками из Персидского залива. Например, эталонная нефть Brent подорожала уже на 58% с начала войны.

Закрытие Ормузского пролива продолжает постепенно толкать вверх цены на нефть и бензин, но мы также наблюдали проблемы с нефтепереработкой, которые еще больше усилили этот рост,

– заявил аналитик GasBuddy Патрик Де Хаан.

Специалисты прогнозируют, что цены на бензин, вероятно, так и будут оставаться выше 4,50 доллара за галлон в течение этого лета, если Ормузский пролив не откроют.

Важно! До начала войны на Ближнем Востоке Ормузский пролив обеспечивал пятую часть всех мировых поставок нефти и газа. Поэтому после блокировки Ормуза цены на "черное золото" взлетели и упорно держат на отметке более 100 долларов за баррель.

Почему цена не больше всего волнует рынок?

В то же время топливный рынок в США бьет тревогу из-за стремительного сокращения запасов бензина в США. В Morgan Stanley отметили, что ресурсы уменьшаются быстрее привычных сезонных темпов.

Банк спрогнозировал падение запасов до менее 200 миллионов баррелей до конца августа, то есть до летних исторических минимумов.

В свою очередь, Управление энергетической информации США (EIA) сообщило, что на прошлой неделе запасы бензина в стране упали более чем на 6 миллионов – до 222,3 миллиона баррелей. Это самый низкий показатель с декабря и более чем на 2 миллиона баррелей ниже среднего сезонного уровня за последние пять лет.

Вместе с тем спрос на бензин в США в среднем вырос за четыре недели на 1% в годовом измерении – до 8,95 миллиона баррелей в сутки. В Morgan Stanley добавили, что спрос остается устойчивым несмотря на цены выше 4 долларов за галлон.

Спрос не является причиной сокращения запасов, но и недостаточно слабый, чтобы замедлить истощение резервов, вызванное проблемами с поставками,

– говорят аналитики.

Почему бензин может стать проблемой для Трампа?

Эксперты предупреждают, что резкий рост цен на топливо перед летним сезоном отпусков создает серьезные политические риски для президента США Дональда Трампа и его Республиканской партии.

Рейтинг Трампа так же стремительно падает, как растут цены на топливо, накануне промежуточных выборов в ноябре, пишет Politico. По их результатам партия президента рискует потерять большинство в Конгрессе,

Дело в том, что Трамп обещал американцам во время предвыборной кампании снизить цены на топливо, продвигая политику доступности. Теперь, когда этого не произошло, многие избиратели разочарованы им.

Тем временем демократы активно используют тему войны в Иране и ее влияния на цены перед выборами.

Каждая семья, которая пытается заправить авто или купить продукты, хорошо знает, кто за это отвечает,

– говорит сенатор Элизабет Уоррен.

Важно! Как пояснил экономист WisdomTree Джереми Сигел, главная проблема США сейчас заключается не только в перебоях с поставками нефти. Именно бензин играет ключевую роль. Ведь его цена играет наиболее заметную роль в экономике. И когда она растет, это мгновенно влияет на психологию.

Какие еще проблемы в США из-за войны в Иране?

В США инфляционное давление усилилось на фоне резкого роста стоимости топлива – в марте показатель поднялся до самого высокого уровня за последние два года.

По данным Министерства труда США, годовая инфляция достигла 3,3%. Наибольший вклад в этот скачок сделали энергоносители: цены на бензин выросли сразу на 21,2%.

Фактически подорожание топлива обеспечило около трех четвертей общего месячного прироста индекса потребительских цен, существенно повлияв на общую динамику стоимости жизни.

На этом фоне социологические опросы фиксируют ухудшение настроений американцев: в период 1 – 15 апреля об ухудшении своего финансового положения заявили 55% респондентов.