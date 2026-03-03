Чи зростуть ціни на пальне?

Такі події можуть стати інформаційним приводом для підняття цін на бензин і дизель. Деталі в ексклюзивному коментарі 24 Каналу пояснив енергетичний експерт Геннадій Рябцев.

Читайте детальніше Напруга на Близькому Сході трясе ринок: чи злетять ціни на нафту до 200 доларів і що буде з вартістю пального

Після відкриття торгів 2 березня котирування спершу зросли, але згодом – автоматично скоригувалися. Експерт припустив, що впродовж наступних днів відбуватиметься достатньо імпульсивна реакція на новини щодо ситуації на Близькому Сході.

Геннадій Рябцев Головний консультант у Національний інститут стратегічних досліджень, директор спеціальних проєктів в науково-технічному центрі "Психея" Військові ризики здебільшого вже були закладені в ціну нафти, а зараз ситуація полягає у тому, що учасники ринку хочуть заробити на цьому зростанні.

Поки ціни на пальне відповідають цінам на нафту – на рівні 80 доларів за барель, але на фоні останніх подій вартість "чорного золота" може піднятися й до 100 доларів за барель.

Звідки Україна імпортує пальне?

Варто зауважити, що частка пального, яке Україна імпортує з Близького Сходу, становить всього декілька відсотків.

Наприклад, станом на січень 2026 року Україна імпортувала на 70% більше бензину, аніж торік в аналогічний період. Основні обсяги пального надходили із заходу – Литва, Польща та Німеччина, а найбільшим продавцем був ORLEN, пише Enkorr.

Натомість у вересні 2025 року Індія стала одним із найбільших постачальників дизелю, повідомляв Forbes.

Експерт пояснив – ризик полягає в тому, що окремі учасники ринку преміальних мереж нічим не обмежені. На ринку нафтопродуктів немає "цінового якоря", тож встановити можна будь-яку ціну.

Як уже змінилися ціни в Україні?

За інформацією Консалтингової групи "А-95", середня вартість різного виду пального вже зросла, порівнюючи з 27 лютого:

Бензин А-95 – з 61,84 гривні ціна піднялася до 62,87 гривні за літр .

Бензин А-92 – вартість зросла з 59,75 гривні до майже 60 гривні за літр .

Дизпальне – подорожчало з 61,60 гривні до 62,69 гривні за літр.

Які проблеми виникли у Європі?

До слова, проблеми з бензином уже виникли в європейців, Зокрема, зростання цін на пальне відчули в Німеччині, а великі концерни попередили про подорожчання ще на 2 – 3%.

Тож громадяни кинулися активно поповнювати запаси, утворивши на заправках довгі черги. Наприклад, ще 27 лютого літр Super E10 коштував 1,780 євро, 1 березня – 1,791 євро, а 2 березня – 1,830 євро.