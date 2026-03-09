Вырастут ли цены на проезд в общественном транспорте?
Цены на проезд в общественном транспорте могут подорожать, учитывая ситуацию, рассказал экономист Олег Пендзин в комментарии 24 Канала.
Смотрите также "Все по 100 на АЗС": сеть отреагировала на изменения ценовых табло под трехзначные цифры
Нам однозначно стоит ожидать роста цен на перевозку населения. То есть это не будет рост на продукты питания, но это будет рост на услуги, которые мы получаем через импорт.
К слову, во Львове перевозчики уже просили пересмотреть тариф на проезд из-за резкого подорожания топлива, отмечалось на сайте Львовского городского совета.
Если при утверждении действующего тарифа литр дизтоплива стоил 44 гривен, то сейчас его цена выросла до 70 гривен и продолжает расти. В структуре тарифа доля горючего уже превышает 70%,
– говорилось в письме.
Если в январе средний экономически обоснованный тариф на городских маршрутах составлял чуть больше, чем 16 гривен, а средняя заработная плата на предприятиях превышала 22 тысяч гривен, то на сегодня действующий тариф уже не перекрывает расходы на топливо, зарплаты и другие обязательные расходы.
Что будет с ценами на такси?
Генеральный менеджер Bolt Сергей Павлик говорит, что система ценообразования сервиса реагирует прежде всего на баланс спроса и предложения. Это важнейший фактор, даже несмотря на то, что стоимость топлива также является важной составляющей.
Кроме этого, на себестоимость поездок также влияют амортизация автомобиля, обслуживание, страхование и другие сопутствующие расходы.
Зато в компании Uklon отмечают, что следят за ситуацией и при необходимости могут соответственно отреагировать.
Что происходит с ценами на топливо в Украине и мире?
В Китае предельные цены на бензин и дизель выросли на 695 и 670 юаней за тонну соответственно, из-за войны США и Израиля против Ирана. Цены на нефть повысились из-за блокирования поставок нефти морским путем на Ближнем Востоке в результате продолжающейся войны,.
Средние цены на топливо 9 марта по Украине следующие: 69,02 гривны за литр бензина А-95 и 71,60 гривны за литр дизтоплива. Очередей на киевских АЗС не наблюдается.
На фоне эскалации на Ближнем Востоке стоимость топлива выросла, однако бензин может остановиться на уровне 70 гривен за литр. Зато цена на дизель может достичь 80 гривен за литр до конца недели 9 – 15 марта, а дальше даже приблизиться к 90 гривен.
Правительство реализует меры для стабилизации цен на горючее, в частности через увеличение импорта и минимальную наценку от Укрнафты. Свириденко поручила усилить контроль за операторами рынка, а Шмыгаль будет работать над обеспечением ключевых сфер.