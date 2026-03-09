Вырастут ли цены на проезд в общественном транспорте?

Цены на проезд в общественном транспорте могут подорожать, учитывая ситуацию, рассказал экономист Олег Пендзин в комментарии 24 Канала.

Смотрите также "Все по 100 на АЗС": сеть отреагировала на изменения ценовых табло под трехзначные цифры

Нам однозначно стоит ожидать роста цен на перевозку населения. То есть это не будет рост на продукты питания, но это будет рост на услуги, которые мы получаем через импорт.

К слову, во Львове перевозчики уже просили пересмотреть тариф на проезд из-за резкого подорожания топлива, отмечалось на сайте Львовского городского совета.

Если при утверждении действующего тарифа литр дизтоплива стоил 44 гривен, то сейчас его цена выросла до 70 гривен и продолжает расти. В структуре тарифа доля горючего уже превышает 70%,

– говорилось в письме.

Если в январе средний экономически обоснованный тариф на городских маршрутах составлял чуть больше, чем 16 гривен, а средняя заработная плата на предприятиях превышала 22 тысяч гривен, то на сегодня действующий тариф уже не перекрывает расходы на топливо, зарплаты и другие обязательные расходы.

Что будет с ценами на такси?

Генеральный менеджер Bolt Сергей Павлик говорит, что система ценообразования сервиса реагирует прежде всего на баланс спроса и предложения. Это важнейший фактор, даже несмотря на то, что стоимость топлива также является важной составляющей.

Кроме этого, на себестоимость поездок также влияют амортизация автомобиля, обслуживание, страхование и другие сопутствующие расходы.

Зато в компании Uklon отмечают, что следят за ситуацией и при необходимости могут соответственно отреагировать.

Что происходит с ценами на топливо в Украине и мире?